https://ria.ru/20240713/ozhog-1959371844.html
Врач рассказал об опасности солнечного ожога
Врач рассказал об опасности солнечного ожога - РИА Новости, 13.07.2024
Врач рассказал об опасности солнечного ожога
Повреждение кожи в результате солнечного ожога проявляется не сразу, так как ультрафиолет имеет накопительный эффект и человек не чувствует дискомфорта,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T02:10
2024-07-13T02:10
2024-07-13T02:10
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москва
андрей тяжельников
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Повреждение кожи в результате солнечного ожога проявляется не сразу, так как ультрафиолет имеет накопительный эффект и человек не чувствует дискомфорта, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Опасная особенность солнечного ожога заключается в том, что человек не чувствует дискомфорта, ведь ультрафиолет невидим глазу, а его действие имеет накопительный эффект. Повреждения кожи проявляются спустя два, а то и три часа. Именно поэтому так часто люди "сгорают", на пляже или работая под солнцем в огороде", - объяснил Тяжельников. Он отметил, что при покраснении кожи нужно немедленно принять меры к охлаждению: перейти в тень, в прохладное помещение, принять прохладный душ, положить на поврежденное место смоченное в чистой воде полотенце и пить больше воды. Кожу следует обработать спреем от ожогов, при наличии зуда принять антигистаминное средство.
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общество, москва, андрей тяжельников, здоровье - общество
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Здоровье - Общество
Врач рассказал об опасности солнечного ожога
Врач Тяжельников: солнечный ожог проявляется не сразу, а спустя два-три часа
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Повреждение кожи в результате солнечного ожога проявляется не сразу, так как ультрафиолет имеет накопительный эффект и человек не чувствует дискомфорта, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Опасная особенность солнечного ожога заключается в том, что человек не чувствует дискомфорта, ведь ультрафиолет невидим глазу, а его действие имеет накопительный эффект. Повреждения кожи проявляются спустя два, а то и три часа. Именно поэтому так часто люди "сгорают", на пляже или работая под солнцем в огороде", - объяснил Тяжельников.
Он отметил, что при покраснении кожи нужно немедленно принять меры к охлаждению: перейти в тень, в прохладное помещение, принять прохладный душ, положить на поврежденное место смоченное в чистой воде полотенце и пить больше воды. Кожу следует обработать спреем от ожогов, при наличии зуда принять антигистаминное средство.