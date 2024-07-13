https://ria.ru/20240713/ozhog-1959371844.html

Врач рассказал об опасности солнечного ожога

Врач рассказал об опасности солнечного ожога - РИА Новости, 13.07.2024

Врач рассказал об опасности солнечного ожога

Повреждение кожи в результате солнечного ожога проявляется не сразу, так как ультрафиолет имеет накопительный эффект и человек не чувствует дискомфорта,... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T02:10

2024-07-13T02:10

2024-07-13T02:10

общество

москва

андрей тяжельников

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Повреждение кожи в результате солнечного ожога проявляется не сразу, так как ультрафиолет имеет накопительный эффект и человек не чувствует дискомфорта, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Опасная особенность солнечного ожога заключается в том, что человек не чувствует дискомфорта, ведь ультрафиолет невидим глазу, а его действие имеет накопительный эффект. Повреждения кожи проявляются спустя два, а то и три часа. Именно поэтому так часто люди "сгорают", на пляже или работая под солнцем в огороде", - объяснил Тяжельников. Он отметил, что при покраснении кожи нужно немедленно принять меры к охлаждению: перейти в тень, в прохладное помещение, принять прохладный душ, положить на поврежденное место смоченное в чистой воде полотенце и пить больше воды. Кожу следует обработать спреем от ожогов, при наличии зуда принять антигистаминное средство.

https://ria.ru/20240519/oftalmolog-1946957520.html

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общество, москва, андрей тяжельников, здоровье - общество