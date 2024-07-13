https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника

Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника - РИА Новости, 13.07.2024

Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника

Следующая неделя станет критической для Джо Байдена — и всей Демократической партии США. К следующим выходным им нужно будет определиться с тем, остается... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:00

2024-07-13T08:00

2024-07-13T08:19

аналитика

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выборы президента сша — 2024

республиканская партия сша

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Следующая неделя станет критической для Джо Байдена — и всей Демократической партии США. К следующим выходным им нужно будет определиться с тем, остается президент в предвыборной гонке или ему срочно подбирают замену. Но ведь до съезда Демпартии, который пройдет в Чикаго, еще больше месяца — почему же нельзя подождать?Потому что Байден назвал президентом Украины Путина, а Трампа назначил своим вице-президентом (перепутав фамилию Харрис)? Нет, конечно — эти оговорки на пресс-конференции после саммита НАТО стали лишь очередным подтверждением его проблем со здоровьем, которые демократы уже не могут игнорировать, ведь шансы на проигрыш в ноябре все возрастают. Нет, дело не в этих оговорках, хотя обе они получились в каком-то смысле пророческими. Президентом для все большего количества украинцев действительно будет Путин, а фраза "я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы считал, что он не подходит на пост президента" отражает отношение все большего числа американцев к Трампу: они действительно считают, что он подходит для президентского кресла. Но, повторим, дело не в этих оговорках, а в том, что в понедельник в Милуоки откроется съезд Республиканской партии.На котором главным событием станет не выдвижение Трампа президентом (оно предопределено), а выбор им кандидатуры вице-президента. Трамп до последнего держит интригу — и кого уже только ни сватали ему в напарники. Обсуждались несколько сенаторов и губернаторов, в том числе черных, но в итоге все похоже на то, что Трамп остановил свой выбор на сенаторе Марко Рубио (хотя сюрпризы совершенно не исключены — Трамп все еще может выбрать и женщину, и черного). Этот сын кубинских эмигрантов уже не первый срок в сенате, восемь лет назад конкурировал на республиканских праймериз с Трампом, а теперь должен будет принести Дональду голоса испаноязычных избирателей. По сравнению с выборами 2016 и 2020 годов Трамп и так увеличил долю симпатизирующих ему небелых (которые все равно остаются в своем большинстве сторонниками демократов), и, выбирая вице-президента между черными и испаноязычными кандидатами, он, похоже, склоняется к последним. И потому что их больше, и потому что их голоса важнее в некоторых из неопределившихся штатах — да и вообще, с испаноязычным кандидатом Трамп может попытаться перекроить традиционную партийную географию Америки.Появление у Трампа сильного напарника (даже если в итоге он выберет не Рубио, это в любом случае будет кандидат, увеличивающий симпатию меньшинств к экс-президенту) станет и дополнительным ударом по Байдену и демократам. Потому что опросы, проведенные сразу после республиканского съезда, покажут рост рейтинга Трампа и увеличение его отрыва от Байдена — и крыть демократам будет абсолютно нечем. У них уже есть "цветная" вице-президент Харрис, но у нее ужасные рейтинги. Попытка представить ее достойной заменой Байдена выглядит откровенно искусственной — какие-то рейтинги якобы даже показывают, что она способна выиграть у Трампа, ну или по крайней мере выступить против него не хуже Байдена. Но если бы это было на самом деле так, Байден давно бы уже уступил ей дорогу, однако все понимают, что выдвижение Харрис станет полной катастрофой.Однако рост рейтингов Трампа окончательно выбьет демократов из равновесия — и от обсуждения вариантов замены Байдена они могут перейти к действиям. Если Байдена начнут публично отговаривать от выдвижения уже не рядовые члены палаты представителей, а сенаторы (а то и бывшие президенты и кандидаты в президенты), это станет точным признаком завершения его президентской кампании и свидетельством того, что в демократической элите практически сложился консенсус на тему необходимости его срочной замены. В этом смысле рубежным может стать уже следующее воскресенье — на 21 июля запланировано заседание комитета по проверке полномочий делегатов съезда Демпартии. Оно пройдет в виртуальном режиме, но именно на нем может произойти предварительное выдвижение Байдена в президенты. Да, оно будет досрочным и потом должно быть утверждено съездом. Но если оно произойдет 21 июля даже в такой форме — назад пути ни у Байдена, ни у демократов уже не будет. Но вот если за Байдена не станут досрочно голосовать, а на следующий день еще и начнется массированная кампания по его замене с участием демократических тяжеловесов — вот тогда уже можно будет уверенно ставить на нем крест.И возлагать к нему венки — и от вице-президента Трампа, и от президента Украины Путина.

https://ria.ru/20240712/bayden-1959130362.html

https://ria.ru/20240709/vybory-1958528520.html

https://ria.ru/20240712/bayden-1959342242.html

https://ria.ru/20240712/smi-1959314176.html

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аналитика, украина, сша, чикаго, джо байден, нато, выборы президента сша — 2024, республиканская партия сша, демократическая партия сша