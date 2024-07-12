https://ria.ru/20240712/bajden-1959120566.html
Байден похвалил Харрис и тут же перепутал ее с Трампом
Байден похвалил Харрис и тут же перепутал ее с Трампом - РИА Новости, 12.07.2024
Байден похвалил Харрис и тут же перепутал ее с Трампом
Президент США Джо Байден заявил, что его заместитель Камала Харрис достаточно квалифицирована, чтобы занять высшую государственную должность, при этом он... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:51
2024-07-12T02:51
2024-07-12T08:15
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его заместитель Камала Харрис достаточно квалифицирована, чтобы занять высшую государственную должность, при этом он оговорился и перепутал ее с предшественником Дональдом Трампом. "Я бы не выбрал вице-президента Трампа, чтобы быть вице-президентом, если бы не считал, что она достаточно квалифицирована, чтобы быть президентом", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Он назвал себя самым квалифицированным для работы на должности и пообещал победить Трампа. Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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Байден назвал Камалу Харрис Трампом
Президент США Джо Байден заявил, что его заместитель Камала Харрис достаточно квалифицирована, чтобы занять высшую государственную должность, при этом он оговорился и перепутал ее с предшественником Дональдом Трампом.
2024-07-12T02:51
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, НАТО
Байден похвалил Харрис и тут же перепутал ее с Трампом
Байден заявил, что Харрис достаточно квалифицирована, чтобы стать президентом