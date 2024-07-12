https://ria.ru/20240712/bayden-1959157701.html

Видео с реакцией чиновников на оговорку Байдена стало вирусным

Видео с реакцией чиновников на оговорку Байдена стало вирусным - РИА Новости, 12.07.2024

Видео с реакцией чиновников на оговорку Байдена стало вирусным

Ролик с реакцией высших американских чиновников на оговорку президента США Джо Байдена во время пресс-конференции в пятницу стал вирусным в соцсетях, видео уже... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:24

2024-07-12T10:24

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ролик с реакцией высших американских чиновников на оговорку президента США Джо Байдена во время пресс-конференции в пятницу стал вирусным в соцсетях, видео уже набрало несколько миллионов просмотров за пять часов. Пресс-конференция Байдена состоялась на фоне растущих опасений о состоянии здоровья президента и его когнитивных способностях. В самом начале мероприятия он допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом (Дональдом) Трампом", скорее всего имея в виду своего соперника на выборах и экс-президента США. Журналист американского телеканала CSPAN Джереми Арт опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х реакцию высших чиновников США на эту оговорку. На кадрах видно, что госсекретарь Энтони Блинкен моментально опускает взгляд вниз, а советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан подносит руку ко рту. Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сохраняет устойчивый прямой взгляд, лишь на мгновение кивнув головой. По состоянию на 9.00 мск видео уже набрало более 3,6 миллиона просмотров лишь за пять часов с момента публикации. Ролик также вызвал ряд ироничных комментариев. "Я бы определенно сыграл в покер с Салливаном", - прокомментировал один из пользователей соцсети X.

https://ria.ru/20240522/bayden-1947770304.html

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Реакция американских чиновников на оговорку Байдена Байдена стал вирусным в соцсетях. После слов президента, перепутавшего Трампа и Камалу Харрис, госсекретарь Блинкен моментально опустил глаза вниз, а советник по нацбезопасности Салливан поднес руку ко рту. И только глава Пентагона Остин не подал виду. Тем временем Блумберг пишет, что оговорки Байдена в ходе пресс-конференции усилили опасения по поводу его умственных способностей. Накануне портал Axios отмечал, что в случае провала Байдена в ходе этого выступления призывы к выходу из предвыборной гонки могут усилиться. 2024-07-12T10:24 true PT0M15S

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технологии, сша, джо байден, министерство обороны сша, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире