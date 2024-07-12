https://ria.ru/20240712/bayden-1959222202.html

"Слово Путину". Скандальное выступление Байдена на саммите НАТО

"Слово Путину". Скандальное выступление Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 12.07.2024

"Слово Путину". Скандальное выступление Байдена на саммите НАТО

Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО.

2024-07-12T13:22

2024-07-12T13:22

2024-07-12T13:22

видео

сша

джо байден

нато

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Речь американского лидера вновь не обошлась без оговорок. В соцсетях даже завирусился ролик с реакцией высших американских чиновников на ляпы президента США.

сша

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оговорки по Байдену: выступление президента США перед лидерами стран НАТО Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО. Речь американского лидера вновь не обошлась без оговорок. В соцсетях даже завирусился ролик с реакцией высших американских чиновников на ляпы президента США. 2024-07-12T13:22 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

видео, сша, джо байден, нато, видео