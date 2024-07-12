https://ria.ru/20240712/bayden-1959222202.html
"Слово Путину". Скандальное выступление Байдена на саммите НАТО
"Слово Путину". Скандальное выступление Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
"Слово Путину". Скандальное выступление Байдена на саммите НАТО
Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО.
2024-07-12T13:22
2024-07-12T13:22
2024-07-12T13:22
видео
сша
джо байден
нато
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Речь американского лидера вновь не обошлась без оговорок. В соцсетях даже завирусился ролик с реакцией высших американских чиновников на ляпы президента США.
сша
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Оговорки по Байдену: выступление президента США перед лидерами стран НАТО
Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО. Речь американского лидера вновь не обошлась без оговорок. В соцсетях даже завирусился ролик с реакцией высших американских чиновников на ляпы президента США.
2024-07-12T13:22
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PT0M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сша, джо байден, нато, видео
Видео, США, Джо Байден, НАТО
"Слово Путину". Скандальное выступление Байдена на саммите НАТО
Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО.
2024-07-12T13:22
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PT0M41S
"Слово Путину". Скандальное выступление Байдена на саммите НАТО
Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО.
Речь американского лидера вновь не обошлась без оговорок. В соцсетях даже завирусился ролик с реакцией высших американских чиновников на ляпы президента США.