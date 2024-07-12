https://ria.ru/20240712/mid-1959135639.html

МИД РФ не видит необходимости укрепления границы с Абхазией

МИД РФ не видит необходимости укрепления границы с Абхазией - РИА Новости, 12.07.2024

МИД РФ не видит необходимости укрепления границы с Абхазией

В МИД РФ не видят необходимости укрепления границы с Абхазией после перестрелки на КПП "Псоу" в конце июня этого года. Такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:07

2024-07-12T08:07

2024-07-12T08:07

россия

абхазия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В МИД РФ не видят необходимости укрепления границы с Абхазией после перестрелки на КПП "Псоу" в конце июня этого года. Такое мнение высказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В части, касающейся МИД России, необходимости в дополнительном укреплении госграницы с Абхазией не видим", - сказал он. "Указанный инцидент действительно имел место 23 июня перед въездом на КПП "Псоу" на территории Абхазии и был оперативно купирован местными правоохранительными органами", - добавил замглавы.По его словам, обстановка на российско-абхазской границе стабильная. "Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов, так как они негативно сказываются на туристической привлекательности популярного у россиян места отдыха", - заключил высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20240626/perestrelka-1955487336.html

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