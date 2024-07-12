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МИД РФ не видит необходимости укрепления границы с Абхазией - РИА Новости, 12.07.2024
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08:07 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/mid-1959135639.html
МИД РФ не видит необходимости укрепления границы с Абхазией
МИД РФ не видит необходимости укрепления границы с Абхазией - РИА Новости, 12.07.2024
МИД РФ не видит необходимости укрепления границы с Абхазией
В МИД РФ не видят необходимости укрепления границы с Абхазией после перестрелки на КПП "Псоу" в конце июня этого года. Такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:07
2024-07-12T08:07
россия
абхазия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В МИД РФ не видят необходимости укрепления границы с Абхазией после перестрелки на КПП "Псоу" в конце июня этого года. Такое мнение высказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В части, касающейся МИД России, необходимости в дополнительном укреплении госграницы с Абхазией не видим", - сказал он. "Указанный инцидент действительно имел место 23 июня перед въездом на КПП "Псоу" на территории Абхазии и был оперативно купирован местными правоохранительными органами", - добавил замглавы.По его словам, обстановка на российско-абхазской границе стабильная. "Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов, так как они негативно сказываются на туристической привлекательности популярного у россиян места отдыха", - заключил высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20240626/perestrelka-1955487336.html
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россия, абхазия
Россия, Абхазия
МИД РФ не видит необходимости укрепления границы с Абхазией

МИД РФ не видит необходимости укрепления границы с Абхазией после перестрелки

© SputnikГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Sputnik
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В МИД РФ не видят необходимости укрепления границы с Абхазией после перестрелки на КПП "Псоу" в конце июня этого года. Такое мнение высказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«
"В части, касающейся МИД России, необходимости в дополнительном укреплении госграницы с Абхазией не видим", - сказал он.
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"Указанный инцидент действительно имел место 23 июня перед въездом на КПП "Псоу" на территории Абхазии и был оперативно купирован местными правоохранительными органами", - добавил замглавы.
По его словам, обстановка на российско-абхазской границе стабильная.
«
"Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов, так как они негативно сказываются на туристической привлекательности популярного у россиян места отдыха", - заключил высокопоставленный дипломат.
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