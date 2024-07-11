Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили перспективы развития ситуации на Украине после выборов в США - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958879638.html
В МИД оценили перспективы развития ситуации на Украине после выборов в США
В МИД оценили перспективы развития ситуации на Украине после выборов в США - РИА Новости, 11.07.2024
В МИД оценили перспективы развития ситуации на Украине после выборов в США
Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:35
2024-07-11T05:35
в мире
украина
сша
россия
михаил галузин
борис джонсон
энтони блинкен
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Отвечая на вопрос о том, может ли ситуация вокруг Украины измениться после выборов в США, он указал, что "Вы правильно подметили, кто является реальным хозяином Украины, под чью дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим, и чьи приказы он беспрекословно выполняет". "Это США. Именно Вашингтон является главным конструктором и бенефициаром конфликта", - добавил он. "И именно с ним британский экс-премьер Борис Джонсон согласовывал свой демарш, когда в апреле 2022 года запретил Киеву дальнейшие переговоры с Россией и потребовал продолжения "войны до победного конца", сорвав тем самым перспективу заключения мирного договора на приемлемых для Украины и России условиях", - напомнил Галузин. Он продолжил, что "собственно говоря, американцы и не скрывают своих корыстных интересов". По его словам, "на днях это подтвердили действующий и отставной госсекретари США". "Так, Энтони Блинкен без обиняков заявил, что выделяемая Украине новая военная помощь будет практически полностью инвестирована в американскую индустрию", - напомнил Галузин. Он продолжил, что "его предшественница Хилари Клинтон договорилась до того, что в общении с нашими пранкерами Вованом и Лексусом, звонившими ей от имени Петра Порошенко, назвала наступление ВСУ одним из условий переизбрания Джо Байдена и настаивала на том, чтобы Киев перешел в этот самоубийственный "контрнаступ" и ни в коем случае не прекращал боевые действия". "Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке. В таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится", - заключил он.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958879111.html
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, михаил галузин, борис джонсон, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Михаил Галузин, Борис Джонсон, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
В МИД оценили перспективы развития ситуации на Украине после выборов в США

Замглавы МИД Галузин: после выборов в США вряд ли что-то изменится на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Отвечая на вопрос о том, может ли ситуация вокруг Украины измениться после выборов в США, он указал, что "Вы правильно подметили, кто является реальным хозяином Украины, под чью дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим, и чьи приказы он беспрекословно выполняет".
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Экономист оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне
05:31
"Это США. Именно Вашингтон является главным конструктором и бенефициаром конфликта", - добавил он.
"И именно с ним британский экс-премьер Борис Джонсон согласовывал свой демарш, когда в апреле 2022 года запретил Киеву дальнейшие переговоры с Россией и потребовал продолжения "войны до победного конца", сорвав тем самым перспективу заключения мирного договора на приемлемых для Украины и России условиях", - напомнил Галузин. Он продолжил, что "собственно говоря, американцы и не скрывают своих корыстных интересов". По его словам, "на днях это подтвердили действующий и отставной госсекретари США".
"Так, Энтони Блинкен без обиняков заявил, что выделяемая Украине новая военная помощь будет практически полностью инвестирована в американскую индустрию", - напомнил Галузин. Он продолжил, что "его предшественница Хилари Клинтон договорилась до того, что в общении с нашими пранкерами Вованом и Лексусом, звонившими ей от имени Петра Порошенко, назвала наступление ВСУ одним из условий переизбрания Джо Байдена и настаивала на том, чтобы Киев перешел в этот самоубийственный "контрнаступ" и ни в коем случае не прекращал боевые действия".
"Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке. В таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Запад придумывает себе новую иллюзию — ему противостоят Восток и Юг
9 июля, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияМихаил ГалузинБорис ДжонсонЭнтони БлинкенВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала