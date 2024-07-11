https://ria.ru/20240711/ukraina-1958879638.html

В МИД оценили перспективы развития ситуации на Украине после выборов в США

В МИД оценили перспективы развития ситуации на Украине после выборов в США - РИА Новости, 11.07.2024

В МИД оценили перспективы развития ситуации на Украине после выборов в США

Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T05:35

2024-07-11T05:35

2024-07-11T05:35

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энтони блинкен

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Отвечая на вопрос о том, может ли ситуация вокруг Украины измениться после выборов в США, он указал, что "Вы правильно подметили, кто является реальным хозяином Украины, под чью дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим, и чьи приказы он беспрекословно выполняет". "Это США. Именно Вашингтон является главным конструктором и бенефициаром конфликта", - добавил он. "И именно с ним британский экс-премьер Борис Джонсон согласовывал свой демарш, когда в апреле 2022 года запретил Киеву дальнейшие переговоры с Россией и потребовал продолжения "войны до победного конца", сорвав тем самым перспективу заключения мирного договора на приемлемых для Украины и России условиях", - напомнил Галузин. Он продолжил, что "собственно говоря, американцы и не скрывают своих корыстных интересов". По его словам, "на днях это подтвердили действующий и отставной госсекретари США". "Так, Энтони Блинкен без обиняков заявил, что выделяемая Украине новая военная помощь будет практически полностью инвестирована в американскую индустрию", - напомнил Галузин. Он продолжил, что "его предшественница Хилари Клинтон договорилась до того, что в общении с нашими пранкерами Вованом и Лексусом, звонившими ей от имени Петра Порошенко, назвала наступление ВСУ одним из условий переизбрания Джо Байдена и настаивала на том, чтобы Киев перешел в этот самоубийственный "контрнаступ" и ни в коем случае не прекращал боевые действия". "Едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке. В таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится", - заключил он.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1958879111.html

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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в мире, украина, сша, россия, михаил галузин, борис джонсон, энтони блинкен, вооруженные силы украины