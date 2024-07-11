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Экономист оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 11.07.2024
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05:31 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958879111.html
Экономист оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне
Экономист оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 11.07.2024
Экономист оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне
Итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне демонстрирует нулевой интерес со стороны стран альянса к поиску дипломатического решения конфликта на Украине,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:31
2024-07-11T05:31
в мире
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне демонстрирует нулевой интерес со стороны стран альянса к поиску дипломатического решения конфликта на Украине, лишь потворствуя его продолжению, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля. "(Итоговая декларация) отражает нулевой интерес или намерение найти решение украинского конфликта путем переговоров. Вместо этого она подчеркивает необратимость курса на вступление Украины в НАТО, чего никогда не произойдет из-за противодействия России, тем самым безрассудно и без необходимости лишь продлевая нынешнюю войну", - поделился своим мнением Сакс. Как отметил аналитик, документ также ошибочно возлагает всю полноту вины за нынешний конфликт на Россию, "напрочь игнорируя госпереворот на Украине 2014 года, провал Минских соглашений, а также расширение НАТО". "Декларация саммита НАТО является резким неоконсервативным подтверждением приверженности гегемонии США. Документ призывает НАТО поддерживать "основанный на правилах порядок", который в действительности является порядком, основанным США, который зачастую прямо противоречит Уставу ООН. В нем НАТО заявлена как оборонительная сила, при том, что альянс неоднократно участвовал в наступательных операциях по смене режимов, в том числе в Афганистане, Ираке, Сербии, Ливии, на Украине и в других странах", - указал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, украина, россия, нато, колумбийский университет, оон, сша
В мире, Украина, Россия, НАТО, Колумбийский университет, ООН, США
Экономист оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне

Сакс: декларация саммита НАТО отражает нулевой интерес к миру на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне демонстрирует нулевой интерес со стороны стран альянса к поиску дипломатического решения конфликта на Украине, лишь потворствуя его продолжению, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Запад придумывает себе новую иллюзию — ему противостоят Восток и Юг
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"(Итоговая декларация) отражает нулевой интерес или намерение найти решение украинского конфликта путем переговоров. Вместо этого она подчеркивает необратимость курса на вступление Украины в НАТО, чего никогда не произойдет из-за противодействия России, тем самым безрассудно и без необходимости лишь продлевая нынешнюю войну", - поделился своим мнением Сакс.
Как отметил аналитик, документ также ошибочно возлагает всю полноту вины за нынешний конфликт на Россию, "напрочь игнорируя госпереворот на Украине 2014 года, провал Минских соглашений, а также расширение НАТО".
"Декларация саммита НАТО является резким неоконсервативным подтверждением приверженности гегемонии США. Документ призывает НАТО поддерживать "основанный на правилах порядок", который в действительности является порядком, основанным США, который зачастую прямо противоречит Уставу ООН. В нем НАТО заявлена как оборонительная сила, при том, что альянс неоднократно участвовал в наступательных операциях по смене режимов, в том числе в Афганистане, Ираке, Сербии, Ливии, на Украине и в других странах", - указал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 08:00
 
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