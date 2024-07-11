Экономист оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне
Сакс: декларация саммита НАТО отражает нулевой интерес к миру на Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне демонстрирует нулевой интерес со стороны стран альянса к поиску дипломатического решения конфликта на Украине, лишь потворствуя его продолжению, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.
"(Итоговая декларация) отражает нулевой интерес или намерение найти решение украинского конфликта путем переговоров. Вместо этого она подчеркивает необратимость курса на вступление Украины в НАТО, чего никогда не произойдет из-за противодействия России, тем самым безрассудно и без необходимости лишь продлевая нынешнюю войну", - поделился своим мнением Сакс.
Как отметил аналитик, документ также ошибочно возлагает всю полноту вины за нынешний конфликт на Россию, "напрочь игнорируя госпереворот на Украине 2014 года, провал Минских соглашений, а также расширение НАТО".
"Декларация саммита НАТО является резким неоконсервативным подтверждением приверженности гегемонии США. Документ призывает НАТО поддерживать "основанный на правилах порядок", который в действительности является порядком, основанным США, который зачастую прямо противоречит Уставу ООН. В нем НАТО заявлена как оборонительная сила, при том, что альянс неоднократно участвовал в наступательных операциях по смене режимов, в том числе в Афганистане, Ираке, Сербии, Ливии, на Украине и в других странах", - указал собеседник агентства.
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