Страны НАТО не определились со сроками запуска миссии по помощи Киеву
Генсек НАТО Столтенберг: миссия по координации помощи Киеву появится скоро
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО пока не определились со сроками запуска миссии по координации военной помощи Киеву, но это произойдет скоро, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я пока не могу сказать, когда, но это произойдет скоро, так как мы прекрасно готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность", - сказал Столтенберг по итогам заседания на саммите НАТО в Вашингтоне.
По его словам, кандидатура главы миссии также пока находится на стадии согласования.
Ранее он проинформировал, что страны НАТО приняли решение об учреждении миссии для координации военной помощи Киеву и для обучения украинских военных. По словам Столтенберга, данную миссию, которая разместится в Германии, возглавит генерал НАТО, в ней будут задействованы порядка 700 человек. Помощь также будет оказываться через хабы в восточной части альянса.
Он утверждает, что это не делает НАТО частью конфликта, а "лишь позволяет Украине осуществлять право на самооборону".
До настоящего момента военную помощь Киеву координировали США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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