https://ria.ru/20240711/shos-1958954867.html

ШОС становится очень серьезной организацией, считает эксперт

ШОС становится очень серьезной организацией, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2024

ШОС становится очень серьезной организацией, считает эксперт

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится организацией с хорошим экономическим содержанием в эпоху кризиса глобального мира прошлого, считает... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:12

2024-07-11T13:12

2024-07-11T13:12

в мире

узбекистан

центральная азия

индия

шос

евразийский экономический союз

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ТАШКЕНТ, 11 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится организацией с хорошим экономическим содержанием в эпоху кризиса глобального мира прошлого, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. "ШОС тоже будет становиться очень серьезной организацией с хорошим экономическим содержанием. Опять вернулись к вопросам о создании Банка развития ШОС, Фонда ШОС", - сказал Эргашев в ходе видео-моста в пресс-центре Sputnik Узбекистан на тему интеграции стран Центральной Азии в ЕАЭС. По оценке эксперта, через некоторое время также начнутся "разговоры, которые утихли где-то в 2010-2012 годах", о создании зоны свободной торговли в рамках ШОС. Эргашев отметил, что рост значения таких региональных организаций, как ШОС и ЕАЭС "показывают, куда мы будем идти". "Глобальному миру прошлого приходит конец, нам нужно выстаивать новую глобализацию но она будет идти через укрепление региональных структур, организаций, объединений", - добавил эксперт. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957390879.html

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в мире, узбекистан, центральная азия, индия, шос, евразийский экономический союз