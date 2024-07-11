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ШОС становится очень серьезной организацией, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2024
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13:12 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/shos-1958954867.html
ШОС становится очень серьезной организацией, считает эксперт
ШОС становится очень серьезной организацией, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2024
ШОС становится очень серьезной организацией, считает эксперт
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится организацией с хорошим экономическим содержанием в эпоху кризиса глобального мира прошлого, считает... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:12
2024-07-11T13:12
в мире
узбекистан
центральная азия
индия
шос
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ТАШКЕНТ, 11 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится организацией с хорошим экономическим содержанием в эпоху кризиса глобального мира прошлого, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. "ШОС тоже будет становиться очень серьезной организацией с хорошим экономическим содержанием. Опять вернулись к вопросам о создании Банка развития ШОС, Фонда ШОС", - сказал Эргашев в ходе видео-моста в пресс-центре Sputnik Узбекистан на тему интеграции стран Центральной Азии в ЕАЭС. По оценке эксперта, через некоторое время также начнутся "разговоры, которые утихли где-то в 2010-2012 годах", о создании зоны свободной торговли в рамках ШОС. Эргашев отметил, что рост значения таких региональных организаций, как ШОС и ЕАЭС "показывают, куда мы будем идти". "Глобальному миру прошлого приходит конец, нам нужно выстаивать новую глобализацию но она будет идти через укрепление региональных структур, организаций, объединений", - добавил эксперт. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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в мире, узбекистан, центральная азия, индия, шос, евразийский экономический союз
В мире, Узбекистан, Центральная Азия, Индия, ШОС, Евразийский экономический союз
ШОС становится очень серьезной организацией, считает эксперт

Эксперт Эргашев: ШОС становится организацией с хорошим экономическим содержанием

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 11 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) становится организацией с хорошим экономическим содержанием в эпоху кризиса глобального мира прошлого, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
"ШОС тоже будет становиться очень серьезной организацией с хорошим экономическим содержанием. Опять вернулись к вопросам о создании Банка развития ШОС, Фонда ШОС", - сказал Эргашев в ходе видео-моста в пресс-центре Sputnik Узбекистан на тему интеграции стран Центральной Азии в ЕАЭС.
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По оценке эксперта, через некоторое время также начнутся "разговоры, которые утихли где-то в 2010-2012 годах", о создании зоны свободной торговли в рамках ШОС.
Эргашев отметил, что рост значения таких региональных организаций, как ШОС и ЕАЭС "показывают, куда мы будем идти". "Глобальному миру прошлого приходит конец, нам нужно выстаивать новую глобализацию но она будет идти через укрепление региональных структур, организаций, объединений", - добавил эксперт.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
В миреУзбекистанЦентральная АзияИндияШОСЕвразийский экономический союз
 
 
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