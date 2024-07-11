https://ria.ru/20240711/rpts-1959008678.html
В РПЦ призвали учесть извинения певца Шарлота
В РПЦ призвали учесть извинения певца Шарлота - РИА Новости, 11.07.2024
В РПЦ призвали учесть извинения певца Шарлота
Покаянные слова певца Эдуарда Шарлота, который ранее прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа, должны... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:34
2024-07-11T15:34
2024-07-11T15:34
религия
вахтанг кипшидзе
эдуард шарлот
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Покаянные слова певца Эдуарда Шарлота, который ранее прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа, должны быть учтены при дальнейшем разбирательстве по его делу, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее певец попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Против Шарлота заведены дела по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих. "Убежден, что покаянные слова Э. Шарлота должны быть учтены при дальнейшем разбирательстве по его делу в рамках следствия и суда", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.Представитель Церкви подчеркнул, что вера в раскаяние человека – один из краеугольных камней христианской цивилизации. "Хочу напомнить, что, последовательно поддерживая соответствующий европейской правовой традиции закон, защищающий верующих от оскорбления, мы всегда исходили из возможности "деятельного раскаяния", которое предусмотрено ст. 75 Уголовного кодекса. Церковь убеждена в том, что любой человек может раскаяться, и это может и должно быть учтено в рамках уголовного правосудия, который находит свое применение и в праве. И ранее с нашей стороны делались заявления по уголовным делам, когда обвиняемые приносили извинения", - заключил Кипшидзе. Ранее отец артиста Валерий Шарлот сообщил РИА Новости, что певец написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился.
https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html
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вахтанг кипшидзе, эдуард шарлот
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Эдуард Шарлот
В РПЦ призвали учесть извинения певца Шарлота
Кипшидзе: извинения Шарлота должны быть учтены при разбирательстве по его делу
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости.
Покаянные слова певца Эдуарда Шарлота, который ранее прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа, должны быть учтены при дальнейшем разбирательстве по его делу, заявил
зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее певец попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. Против Шарлота заведены дела по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих.
«
"Убежден, что покаянные слова Э. Шарлота должны быть учтены при дальнейшем разбирательстве по его делу в рамках следствия и суда", - написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Представитель Церкви подчеркнул, что вера в раскаяние человека – один из краеугольных камней христианской цивилизации.
"Хочу напомнить, что, последовательно поддерживая соответствующий европейской правовой традиции закон, защищающий верующих от оскорбления, мы всегда исходили из возможности "деятельного раскаяния", которое предусмотрено ст. 75 Уголовного кодекса. Церковь убеждена в том, что любой человек может раскаяться, и это может и должно быть учтено в рамках уголовного правосудия, который находит свое применение и в праве. И ранее с нашей стороны делались заявления по уголовным делам, когда обвиняемые приносили извинения", - заключил Кипшидзе.
Ранее отец артиста Валерий Шарлот сообщил РИА Новости, что певец написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился.