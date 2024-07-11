https://ria.ru/20240711/rets-1958919086.html

Российский экспортный центр назначил нового представителя в ОАЭ

Российский экспортный центр назначил нового представителя в ОАЭ - РИА Новости, 11.07.2024

Российский экспортный центр назначил нового представителя в ОАЭ

Представителем Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в Объединенных Арабских Эмиратах назначен Наджибулл Джаббори, сообщает центр. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:20

2024-07-11T11:20

2024-07-11T11:20

экономика

россия

оаэ

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представителем Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в Объединенных Арабских Эмиратах назначен Наджибулл Джаббори, сообщает центр."Эксклюзивное интервью с новым зарубежным представителем РЭЦ доступно в "Базе знаний экспортера" - мультимедийной онлайн-библиотеке с полезными материалами в сфере ВЭД", - говорится в сообщении.Там добавляется, что в интервью Джаббори поделился своим видением сотрудничества России со странами Ближнего Востока и ответил на наиболее популярные вопросы, которые возникают у бизнеса при работе на рынке ОАЭ.Джаббори начал свою карьеру в Группе РЭЦ в 2017 году в качестве сотрудника представительства РЭЦ в Иране. В настоящее время является куратором регионов Ближнего Востока и Африки, имеет большой опыт работы в области ВЭД со странами MENA."За последние несколько лет ОАЭ стали главным торгово-экономическим партнером России среди арабских стран. В 2023 году товарооборот между нашими странами достиг максимальной отметки, превысив 10 миллиардов долларов. Наше партнерство, построенное на уважении и стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству, открывает перед российскими компаниями новые горизонты для развития и масштабирования. Уверен, что понимание специфики рынка ОАЭ и поддержка РЭЦ на каждом этапе позволят нашему бизнесу даже среди активной конкуренции воспользоваться открывающимися возможностями и эффективно распределить свои ресурсы", - подчеркнул новый представитель РЭЦ в ОАЭ.В ходе беседы обсудили текущее состояние торгово-экономического сотрудничества России и ОАЭ, структуру торговли, особенности продвижения и восприятия российской продукции, а также вопросы сертификации, логистики и взаиморасчетов.Группа РЭЦ представлена в 13 странах: помимо ОАЭ, представительства работают также в Турции, Индии, Китае, Иране, Вьетнаме, Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане и Таджикистане. В "Базе знаний экспортера" уже доступны эксклюзивные записи бесед "РЭЦ рассказывает" с представителями РЭЦ в Турции и Индии.Всего в "Базе знаний экспортера" более 250 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД: логистике, электронной торговле, таможенным правилам и другим важным аспектам внешней торговли.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240709/rets-1958479974.html

https://ria.ru/20240708/prodvizhenie-1958263676.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, оаэ, российский экспортный центр (рэц)