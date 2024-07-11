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Российский экспортный центр назначил нового представителя в ОАЭ - РИА Новости, 11.07.2024
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11:20 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/rets-1958919086.html
Российский экспортный центр назначил нового представителя в ОАЭ
Российский экспортный центр назначил нового представителя в ОАЭ - РИА Новости, 11.07.2024
Российский экспортный центр назначил нового представителя в ОАЭ
Представителем Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в Объединенных Арабских Эмиратах назначен Наджибулл Джаббори, сообщает центр. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:20
2024-07-11T11:20
экономика
россия
оаэ
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представителем Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в Объединенных Арабских Эмиратах назначен Наджибулл Джаббори, сообщает центр."Эксклюзивное интервью с новым зарубежным представителем РЭЦ доступно в "Базе знаний экспортера" - мультимедийной онлайн-библиотеке с полезными материалами в сфере ВЭД", - говорится в сообщении.Там добавляется, что в интервью Джаббори поделился своим видением сотрудничества России со странами Ближнего Востока и ответил на наиболее популярные вопросы, которые возникают у бизнеса при работе на рынке ОАЭ.Джаббори начал свою карьеру в Группе РЭЦ в 2017 году в качестве сотрудника представительства РЭЦ в Иране. В настоящее время является куратором регионов Ближнего Востока и Африки, имеет большой опыт работы в области ВЭД со странами MENA."За последние несколько лет ОАЭ стали главным торгово-экономическим партнером России среди арабских стран. В 2023 году товарооборот между нашими странами достиг максимальной отметки, превысив 10 миллиардов долларов. Наше партнерство, построенное на уважении и стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству, открывает перед российскими компаниями новые горизонты для развития и масштабирования. Уверен, что понимание специфики рынка ОАЭ и поддержка РЭЦ на каждом этапе позволят нашему бизнесу даже среди активной конкуренции воспользоваться открывающимися возможностями и эффективно распределить свои ресурсы", - подчеркнул новый представитель РЭЦ в ОАЭ.В ходе беседы обсудили текущее состояние торгово-экономического сотрудничества России и ОАЭ, структуру торговли, особенности продвижения и восприятия российской продукции, а также вопросы сертификации, логистики и взаиморасчетов.Группа РЭЦ представлена в 13 странах: помимо ОАЭ, представительства работают также в Турции, Индии, Китае, Иране, Вьетнаме, Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане и Таджикистане. В "Базе знаний экспортера" уже доступны эксклюзивные записи бесед "РЭЦ рассказывает" с представителями РЭЦ в Турции и Индии.Всего в "Базе знаний экспортера" более 250 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД: логистике, электронной торговле, таможенным правилам и другим важным аспектам внешней торговли.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ.
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экономика, россия, оаэ, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, ОАЭ, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Российский экспортный центр назначил нового представителя в ОАЭ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представителем Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в Объединенных Арабских Эмиратах назначен Наджибулл Джаббори, сообщает центр.
"Эксклюзивное интервью с новым зарубежным представителем РЭЦ доступно в "Базе знаний экспортера" - мультимедийной онлайн-библиотеке с полезными материалами в сфере ВЭД", - говорится в сообщении.
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Там добавляется, что в интервью Джаббори поделился своим видением сотрудничества России со странами Ближнего Востока и ответил на наиболее популярные вопросы, которые возникают у бизнеса при работе на рынке ОАЭ.
Джаббори начал свою карьеру в Группе РЭЦ в 2017 году в качестве сотрудника представительства РЭЦ в Иране. В настоящее время является куратором регионов Ближнего Востока и Африки, имеет большой опыт работы в области ВЭД со странами MENA.
"За последние несколько лет ОАЭ стали главным торгово-экономическим партнером России среди арабских стран. В 2023 году товарооборот между нашими странами достиг максимальной отметки, превысив 10 миллиардов долларов. Наше партнерство, построенное на уважении и стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству, открывает перед российскими компаниями новые горизонты для развития и масштабирования. Уверен, что понимание специфики рынка ОАЭ и поддержка РЭЦ на каждом этапе позволят нашему бизнесу даже среди активной конкуренции воспользоваться открывающимися возможностями и эффективно распределить свои ресурсы", - подчеркнул новый представитель РЭЦ в ОАЭ.
В ходе беседы обсудили текущее состояние торгово-экономического сотрудничества России и ОАЭ, структуру торговли, особенности продвижения и восприятия российской продукции, а также вопросы сертификации, логистики и взаиморасчетов.
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Группа РЭЦ представлена в 13 странах: помимо ОАЭ, представительства работают также в Турции, Индии, Китае, Иране, Вьетнаме, Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане и Таджикистане. В "Базе знаний экспортера" уже доступны эксклюзивные записи бесед "РЭЦ рассказывает" с представителями РЭЦ в Турции и Индии.
Всего в "Базе знаний экспортера" более 250 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД: логистике, электронной торговле, таможенным правилам и другим важным аспектам внешней торговли.
Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ.
 
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