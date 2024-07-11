https://ria.ru/20240711/putin-1959033734.html

Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии

Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии - РИА Новости, 11.07.2024

Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ протоиерея Гавриила Макарова - настоятеля Свято-Николаевского собора в Брисбене (Австралия), РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:47

2024-07-11T16:47

2024-07-11T18:08

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брисбен

австралия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ протоиерея Гавриила Макарова - настоятеля Свято-Николаевского собора в Брисбене (Австралия), соответствующий документ был опубликован в четверг. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Макаров Гавриил, родившийся 7 марта 1958 года в Китае", - говорится в указе. Гавриил Макаров является представителем Русской православной церкви за рубежом. Гавриил Макаро родился в Китае, а затем рос в Австралии, где стал настоятелем Свято-Николаевского собора в Брисбене.

https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html

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россия, брисбен, австралия, владимир путин, русская православная церковь