https://ria.ru/20240711/putin-1959033734.html
Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии
Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии - РИА Новости, 11.07.2024
Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ протоиерея Гавриила Макарова - настоятеля Свято-Николаевского собора в Брисбене (Австралия), РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:47
2024-07-11T16:47
2024-07-11T18:08
россия
брисбен
австралия
владимир путин
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959059088_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_9e54538c26bb2ec4fd0e73a3ab11cfe5.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ протоиерея Гавриила Макарова - настоятеля Свято-Николаевского собора в Брисбене (Австралия), соответствующий документ был опубликован в четверг. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Макаров Гавриил, родившийся 7 марта 1958 года в Китае", - говорится в указе. Гавриил Макаров является представителем Русской православной церкви за рубежом. Гавриил Макаро родился в Китае, а затем рос в Австралии, где стал настоятелем Свято-Николаевского собора в Брисбене.
https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html
россия
брисбен
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959059088_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_3a04abd75cb2de6ca082eb42953032f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брисбен, австралия, владимир путин, русская православная церковь
Россия, Брисбен, Австралия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии
Путин дал российское гражданство австралийскому протоиерею Гавриилу Макарову