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Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии - РИА Новости, 11.07.2024
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16:47 11.07.2024 (обновлено: 18:08 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/putin-1959033734.html
Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии
Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии - РИА Новости, 11.07.2024
Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ протоиерея Гавриила Макарова - настоятеля Свято-Николаевского собора в Брисбене (Австралия), РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:47
2024-07-11T18:08
россия
брисбен
австралия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ протоиерея Гавриила Макарова - настоятеля Свято-Николаевского собора в Брисбене (Австралия), соответствующий документ был опубликован в четверг. "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Макаров Гавриил, родившийся 7 марта 1958 года в Китае", - говорится в указе. Гавриил Макаров является представителем Русской православной церкви за рубежом. Гавриил Макаро родился в Китае, а затем рос в Австралии, где стал настоятелем Свято-Николаевского собора в Брисбене.
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россия, брисбен, австралия, владимир путин, русская православная церковь
Россия, Брисбен, Австралия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин дал российское гражданство настоятелю собора РПЦ в Австралии

Путин дал российское гражданство австралийскому протоиерею Гавриилу Макарову

© Фото : St Nicholas Russian Orthodox CathedralПротоиерей Гавриил Макаров
Протоиерей Гавриил Макаров - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : St Nicholas Russian Orthodox Cathedral
Протоиерей Гавриил Макаров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ протоиерея Гавриила Макарова - настоятеля Свято-Николаевского собора в Брисбене (Австралия), соответствующий документ был опубликован в четверг.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Макаров Гавриил, родившийся 7 марта 1958 года в Китае", - говорится в указе.
Гавриил Макаров является представителем Русской православной церкви за рубежом. Гавриил Макаро родился в Китае, а затем рос в Австралии, где стал настоятелем Свято-Николаевского собора в Брисбене.
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РоссияБрисбенАвстралияВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
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