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Путин отметил рост интереса в мире к принципам работы БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
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16:28 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/putin-1959027938.html
Путин отметил рост интереса в мире к принципам работы БРИКС
Путин отметил рост интереса в мире к принципам работы БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Путин отметил рост интереса в мире к принципам работы БРИКС
Доверие и интерес к парламентскому измерению сотрудничества БРИКС в мире возрастает, принципы работы организации привлекают участников международной... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:28
2024-07-11T16:28
россия
санкт-петербург
москва
владимир путин
брикс
межпарламентский союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Доверие и интерес к парламентскому измерению сотрудничества БРИКС в мире возрастает, принципы работы организации привлекают участников международной деятельности, заявил президент России Владимир Путин на на встрече с председателем Межпарламентского союза (МПС), спикером Национальной Ассамблеи Объединённой Республики Танзании Тулией Эксон. Путин на встрече с Эксон поблагодарил ее за приезд на Парламентский форум БРИКС. "Хочу отметить, что в нем (Парламентском форуме БРИКС) принимают участие 400 делегатов из 18 стран мира и это, безусловно, говорит о том, что и БРИКС в целом, и парламентское измерение сотрудничества БРИКС пользуется большим интересом и возрастающим доверием со стороны международного сообщества. Это и понятно, потому что принципы работы БРИКС – а это действительно истинное равноправие и учет интересов друг друга – не могут не привлекать участников международной деятельности", - сказал президент РФ на встрече в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что Межпарламентский союз является уважаемой в мире организацией, добавив, что Москва приветствует тот факт, что во главе МПС находится представитель Африки. "Со своей стороны рассчитываем на вашу поддержку работы в данном случаем парламентского измерения БРИКС, которое, безусловно, является важным и создает основу не только для совместной работы в укреплении нормативной базы между государствами-участниками, но и создает благоприятную гуманитарную атмосферу для достижения целей общего развития", - подчеркнул Путин на встрече в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html
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россия, санкт-петербург, москва, владимир путин, брикс, межпарламентский союз
Россия, Санкт-Петербург, Москва, Владимир Путин, БРИКС, Межпарламентский союз
Путин отметил рост интереса в мире к принципам работы БРИКС

Путин: в мире растет доверие и интерес к к принципам работы БРИКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Доверие и интерес к парламентскому измерению сотрудничества БРИКС в мире возрастает, принципы работы организации привлекают участников международной деятельности, заявил президент России Владимир Путин на на встрече с председателем Межпарламентского союза (МПС), спикером Национальной Ассамблеи Объединённой Республики Танзании Тулией Эксон.
Путин на встрече с Эксон поблагодарил ее за приезд на Парламентский форум БРИКС.
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Вчера, 14:37
"Хочу отметить, что в нем (Парламентском форуме БРИКС) принимают участие 400 делегатов из 18 стран мира и это, безусловно, говорит о том, что и БРИКС в целом, и парламентское измерение сотрудничества БРИКС пользуется большим интересом и возрастающим доверием со стороны международного сообщества. Это и понятно, потому что принципы работы БРИКС – а это действительно истинное равноправие и учет интересов друг друга – не могут не привлекать участников международной деятельности", - сказал президент РФ на встрече в Санкт-Петербурге.
Глава государства отметил, что Межпарламентский союз является уважаемой в мире организацией, добавив, что Москва приветствует тот факт, что во главе МПС находится представитель Африки.
"Со своей стороны рассчитываем на вашу поддержку работы в данном случаем парламентского измерения БРИКС, которое, безусловно, является важным и создает основу не только для совместной работы в укреплении нормативной базы между государствами-участниками, но и создает благоприятную гуманитарную атмосферу для достижения целей общего развития", - подчеркнул Путин на встрече в Санкт-Петербурге.
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РоссияСанкт-ПетербургМоскваВладимир ПутинБРИКСМежпарламентский союз
 
 
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