https://ria.ru/20240711/putin-1959027938.html

Путин отметил рост интереса в мире к принципам работы БРИКС

Путин отметил рост интереса в мире к принципам работы БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Путин отметил рост интереса в мире к принципам работы БРИКС

Доверие и интерес к парламентскому измерению сотрудничества БРИКС в мире возрастает, принципы работы организации привлекают участников международной... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:28

2024-07-11T16:28

2024-07-11T16:28

россия

санкт-петербург

москва

владимир путин

брикс

межпарламентский союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_734358a378616993a5ed2a00976d5ade.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Доверие и интерес к парламентскому измерению сотрудничества БРИКС в мире возрастает, принципы работы организации привлекают участников международной деятельности, заявил президент России Владимир Путин на на встрече с председателем Межпарламентского союза (МПС), спикером Национальной Ассамблеи Объединённой Республики Танзании Тулией Эксон. Путин на встрече с Эксон поблагодарил ее за приезд на Парламентский форум БРИКС. "Хочу отметить, что в нем (Парламентском форуме БРИКС) принимают участие 400 делегатов из 18 стран мира и это, безусловно, говорит о том, что и БРИКС в целом, и парламентское измерение сотрудничества БРИКС пользуется большим интересом и возрастающим доверием со стороны международного сообщества. Это и понятно, потому что принципы работы БРИКС – а это действительно истинное равноправие и учет интересов друг друга – не могут не привлекать участников международной деятельности", - сказал президент РФ на встрече в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что Межпарламентский союз является уважаемой в мире организацией, добавив, что Москва приветствует тот факт, что во главе МПС находится представитель Африки. "Со своей стороны рассчитываем на вашу поддержку работы в данном случаем парламентского измерения БРИКС, которое, безусловно, является важным и создает основу не только для совместной работы в укреплении нормативной базы между государствами-участниками, но и создает благоприятную гуманитарную атмосферу для достижения целей общего развития", - подчеркнул Путин на встрече в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240711/briks-1958987069.html

https://ria.ru/20240711/briks-1958996316.html

россия

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, москва, владимир путин, брикс, межпарламентский союз