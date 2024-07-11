Путин отметил рост интереса в мире к принципам работы БРИКС
Путин: в мире растет доверие и интерес к к принципам работы БРИКС
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Доверие и интерес к парламентскому измерению сотрудничества БРИКС в мире возрастает, принципы работы организации привлекают участников международной деятельности, заявил президент России Владимир Путин на на встрече с председателем Межпарламентского союза (МПС), спикером Национальной Ассамблеи Объединённой Республики Танзании Тулией Эксон.
Путин на встрече с Эксон поблагодарил ее за приезд на Парламентский форум БРИКС.
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"Хочу отметить, что в нем (Парламентском форуме БРИКС) принимают участие 400 делегатов из 18 стран мира и это, безусловно, говорит о том, что и БРИКС в целом, и парламентское измерение сотрудничества БРИКС пользуется большим интересом и возрастающим доверием со стороны международного сообщества. Это и понятно, потому что принципы работы БРИКС – а это действительно истинное равноправие и учет интересов друг друга – не могут не привлекать участников международной деятельности", - сказал президент РФ на встрече в Санкт-Петербурге.
Глава государства отметил, что Межпарламентский союз является уважаемой в мире организацией, добавив, что Москва приветствует тот факт, что во главе МПС находится представитель Африки.
"Со своей стороны рассчитываем на вашу поддержку работы в данном случаем парламентского измерения БРИКС, которое, безусловно, является важным и создает основу не только для совместной работы в укреплении нормативной базы между государствами-участниками, но и создает благоприятную гуманитарную атмосферу для достижения целей общего развития", - подчеркнул Путин на встрече в Санкт-Петербурге.