Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/putin-1958989491.html
Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС
Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС
Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены БРИКС эффективно встроились в механизмы объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:45
2024-07-11T14:45
в мире
россия
санкт-петербург
бразилия
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959000925_0:236:3220:2047_1920x0_80_0_0_93ea7528e8978ab19356850382b90769.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены БРИКС эффективно встроились в механизмы объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;С этого года число участников нашего объединения увеличилось до 10. Каждое государство самобытно, несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития. И Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы&quot;, - сказал Путин.Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240711/putin-1958987433.html
россия
санкт-петербург
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959000925_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_cd44e998fb6ac57aeb9fd7d0446c694c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкт-петербург, бразилия, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС
Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС

Путин: РФ прилагает все усилия, чтобы новые члены эффективно встроились в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены БРИКС эффективно встроились в механизмы объединения, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"С этого года число участников нашего объединения увеличилось до 10. Каждое государство самобытно, несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития. И Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы", - сказал Путин.

Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин отметил важность парламентского диалога стран БРИКС
Вчера, 14:38
 
В миреРоссияСанкт-ПетербургБразилияВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала