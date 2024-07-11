Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС
Путин: РФ прилагает все усилия, чтобы новые члены эффективно встроились в БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены БРИКС эффективно встроились в механизмы объединения, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"С этого года число участников нашего объединения увеличилось до 10. Каждое государство самобытно, несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития. И Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы", - сказал Путин.
Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.