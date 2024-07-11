https://ria.ru/20240711/putin-1958989491.html

Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС

Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС

Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены БРИКС эффективно встроились в механизмы объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:45

2024-07-11T14:45

2024-07-11T14:45

в мире

россия

санкт-петербург

бразилия

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959000925_0:236:3220:2047_1920x0_80_0_0_93ea7528e8978ab19356850382b90769.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены БРИКС эффективно встроились в механизмы объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. "С этого года число участников нашего объединения увеличилось до 10. Каждое государство самобытно, несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития. И Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы", - сказал Путин.Десятый парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Санкт-Петербурге. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240711/putin-1958987433.html

россия

санкт-петербург

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, санкт-петербург, бразилия, владимир путин, брикс