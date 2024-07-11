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Лидеры Японии и Южной Кореи обсудили сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
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06:09 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/nato-1958880450.html
Лидеры Японии и Южной Кореи обсудили сотрудничество с НАТО
Лидеры Японии и Южной Кореи обсудили сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Лидеры Японии и Южной Кореи обсудили сотрудничество с НАТО
Лидеры Японии и Южной Кореи Фумио Кисида и Юн Сок Ёль по итогам встречи на саммите НАТО пришли к единому мнению о необходимости углубления взаимодействия с этим РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T06:09
2024-07-11T06:09
россия
япония
южная корея
есимаса хаяси
фумио кисида
юн сок ель
нато
оон
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Лидеры Японии и Южной Кореи Фумио Кисида и Юн Сок Ёль по итогам встречи на саммите НАТО пришли к единому мнению о необходимости углубления взаимодействия с этим альянсом, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Стороны подтвердили, что безопасность Европейско-Атлантического региона и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы, пришли к единому мнению об углублении взаимодействия НАТО и Индо-Тихоокеанских партнеров. Страны провели откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Северной Кореи и другим вопросам", - сказал Хаяси по результатам пресс-конференции в Токио. Главы двух стран также обсудили и региональную повестку, в частности результаты недавнего саммита России и Северной Кореи и его влияние на безопасность в регионе, которое "вызывает серьезное беспокойство". Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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россия, япония, южная корея, есимаса хаяси, фумио кисида, юн сок ель, нато, оон, в мире
Россия, Япония, Южная Корея, Есимаса Хаяси, Фумио Кисида, Юн Сок Ель, НАТО, ООН, В мире
Лидеры Японии и Южной Кореи обсудили сотрудничество с НАТО

Лидеры Японии и Южной Кореи высказались за углубление взаимодействия с НАТО

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости. Лидеры Японии и Южной Кореи Фумио Кисида и Юн Сок Ёль по итогам встречи на саммите НАТО пришли к единому мнению о необходимости углубления взаимодействия с этим альянсом, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Стороны подтвердили, что безопасность Европейско-Атлантического региона и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы, пришли к единому мнению об углублении взаимодействия НАТО и Индо-Тихоокеанских партнеров. Страны провели откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Северной Кореи и другим вопросам", - сказал Хаяси по результатам пресс-конференции в Токио.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Запад придумывает себе новую иллюзию — ему противостоят Восток и Юг
9 июля, 08:00
Главы двух стран также обсудили и региональную повестку, в частности результаты недавнего саммита России и Северной Кореи и его влияние на безопасность в регионе, которое "вызывает серьезное беспокойство".
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". Кроме того, если одна из сторон подвергнется "вооруженному нападению" со стороны какого-либо государства или нескольких государств и "окажется таким образом в состоянии войны", то другая сторона "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами" в соответствии со статьей 51 Устава ООН и "согласно законодательству РФ и КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
 
РоссияЯпонияЮжная КореяЕсимаса ХаясиФумио КисидаЮн Сок ЕльНАТОООНВ мире
 
 
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