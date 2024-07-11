https://ria.ru/20240711/nato-1958864791.html
НАТО призвала Китай прекратить сотрудничество с Россией
НАТО призвала Китай прекратить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО призвала Китай прекратить сотрудничество с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:40
2024-07-11T00:40
2024-07-11T00:40
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом прекратить сотрудничество с Россией, которое, по утверждению блока, "не может не наносить ущерб интересам и репутации" НАТО. "Сегодняшнее послание - самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания саммита в Вашингтоне. В итоговой декларации, в частности, указывается, что "КНР теперь играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства", путем предоставления широкой поддержки военно-промышленного комплекса России, что увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности". "Мы призываем КНР… прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России, в частности, перестать передавать продукцию двойного назначения, включая компоненты для оружия, оборудование и сырье, которые используются в оборонной промышленности", - указывается в документе. При этом в альянсе также заявили, что "остаются открытыми для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной прозрачности". На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ, которую та якобы задействует в своей специальной военной операции на Украине. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, китай, россия, йенс столтенберг, нато
В мире, Китай, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО призвала Китай прекратить сотрудничество с Россией
Столтенберг: страны НАТО призывают Китай прекратить сотрудничество с Россией
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом прекратить сотрудничество с Россией, которое, по утверждению блока, "не может не наносить ущерб интересам и репутации" НАТО.
"Сегодняшнее послание - самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания саммита в Вашингтоне.
В итоговой декларации, в частности, указывается, что "КНР теперь играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины
посредством так называемого "безграничного партнерства", путем предоставления широкой поддержки военно-промышленного комплекса России, что увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности".
"Мы призываем КНР… прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России, в частности, перестать передавать продукцию двойного назначения, включая компоненты для оружия, оборудование и сырье, которые используются в оборонной промышленности", - указывается в документе.
При этом в альянсе также заявили, что "остаются открытыми для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной прозрачности".
На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ, которую та якобы задействует в своей специальной военной операции на Украине. Пекин
эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.