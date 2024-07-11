https://ria.ru/20240711/nato-1958864791.html

НАТО призвала Китай прекратить сотрудничество с Россией

НАТО призвала Китай прекратить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО призвала Китай прекратить сотрудничество с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:40

2024-07-11T00:40

2024-07-11T00:40

в мире

китай

россия

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_223b59163f90490579e684b07ee92b01.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в своей декларации на саммите в США направили Китаю "самое серьезное из возможных посланий" с призывом прекратить сотрудничество с Россией, которое, по утверждению блока, "не может не наносить ущерб интересам и репутации" НАТО. "Сегодняшнее послание - самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания саммита в Вашингтоне. В итоговой декларации, в частности, указывается, что "КНР теперь играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства", путем предоставления широкой поддержки военно-промышленного комплекса России, что увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности". "Мы призываем КНР… прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России, в частности, перестать передавать продукцию двойного назначения, включая компоненты для оружия, оборудование и сырье, которые используются в оборонной промышленности", - указывается в документе. При этом в альянсе также заявили, что "остаются открытыми для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной прозрачности". На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ, которую та якобы задействует в своей специальной военной операции на Украине. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, йенс столтенберг, нато