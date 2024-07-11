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Сторонники ПЦУ захватили храм в Киевской области - РИА Новости, 11.07.2024
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Религия
 
19:46 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/khram-1959083075.html
Сторонники ПЦУ захватили храм в Киевской области
Сторонники ПЦУ захватили храм в Киевской области - РИА Новости, 11.07.2024
Сторонники ПЦУ захватили храм в Киевской области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:46
2024-07-11T19:46
религия
украина
киевская область
россия
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Киевской области, сообщили в Союзе православных журналистов. "Одиннадцатого июля сторонники ПЦУ вместе с полицией захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ Бориспольской епархии в селе Рудня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
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украина, киевская область, россия, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киевская область, Россия, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ захватили храм в Киевской области

СПЖ: сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Киевской области, сообщили в Союзе православных журналистов.
"Одиннадцатого июля сторонники ПЦУ вместе с полицией захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ Бориспольской епархии в селе Рудня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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РелигияУкраинаКиевская областьРоссияПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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