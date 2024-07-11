Сторонники ПЦУ захватили храм в Киевской области
СПЖ: сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
Православный крест. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в Киевской области, сообщили в Союзе православных журналистов.
"Одиннадцатого июля сторонники ПЦУ вместе с полицией захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ Бориспольской епархии в селе Рудня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
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