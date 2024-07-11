https://ria.ru/20240711/kadry-1958831801.html

Будущие кадры: как бизнесмены создают IT-академии по господдержке

Будущие кадры: как бизнесмены создают IT-академии по господдержке - РИА Новости, 11.07.2024

Будущие кадры: как бизнесмены создают IT-академии по господдержке

Технологии сильно укоренились в жизни современных людей всех возрастов. Невозможно уже представить ребенка, который не пользуется гаджетом, а есть и такие... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:59

2024-07-11T15:59

2024-07-11T19:36

твой бизнес

россия

высшая школа экономики (вшэ)

приемная кампания в вузы

владимир путин

санкт-петербург

ленинградская область

господдержка

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Технологии сильно укоренились в жизни современных людей всех возрастов. Невозможно уже представить ребенка, который не пользуется гаджетом, а есть и такие ребята, которые сами создают продукты на базе IT-академий. Что и говорить одно из самых популярных направлений в сфере дополнительного образования – робототехника. А центров, которые предоставляют эти услуги, становится все больше. Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".Развитие технологического суверенитетаЗадачу развития технологического суверенитета в России поставил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию."Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности", - заявил президент, его слова приводятся на сайте Кремля.Президент поставил стране цель: за шесть лет увеличить в полтора раза долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке, а также увеличить объем несырьевого, неэнергетического экспорта – не менее чем на две трети.И в этой сфере развитие уже есть. Как уточнили в институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2023 году объем торговли отечественными продуктами и услугами в IT-отрасли вырос на 26% по сравнению с 2022 годом. В этом году тренд на рост отрасли также сохранится.При этом, по данным компании "Деловая среда" и медиахолдинга Rambler&Co, в 2023 году бизнес в сфере образования стал одним из лидеров по приросту регистраций: в ней появилось на 28% больше новых ИП и ООО, чем за аналогичный период 2022 года.Таким образом, создавая IT-академии для детей, предприниматели исполняют стратегические цели страны, взращивая новое поколение будущих кадров, реализуя социально значимые функции для страны. Бизнес в данной нише считается социальным и может претендовать на широкий перечень мер поддержки от государства.Cоциальные предприятия могут получить грант на открытие или развитие дела — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (или до 1 миллиона рублей, если деятельность ведется в Арктической зоне).Программирование с детского садаНапример, упорство и вера в свои силы привели социального предпринимателя Юлию Егорову из Санкт-Петербурга к открытию центра развития детей в городе, а также получению господдержки для дальнейшего расширения своего дела.Предпринимательница является многодетной матерью и главной задачей в поисках подходящего для себя места было – совмещение семьи, развитие детей и самореализация. Так появился детский центр скорочтения и ментальной арифметики. Затем появилась IT-академия, на базе которой в рамках обучения и первичного знакомства проводятся уроки кибербезопасности в Сети для детей от шести до 16 лет."IT-академии родом можно сказать из Удмуртии, ее основатель - мой партнер. Мы работаем с ним по этой франшизе уже второй год. Раньше были знакомы также по другим направлениям, и он предложил дополнительное развитие в этом бизнесе. Изначально был только центр дополнительного образования, тоже франшизное направление для более младшего возраста", - сообщила РИА Новости Егорова.По ее словам, в дополнение к направлениям центра идет IT-академия. Благодаря ей удалось получить грантовую поддержку по проектам кибербезопасности.Основная задача центра - донесение информации до детей и их развитие в новых направлениях. С детского сада центр направляет детей на какие-то определенные профессии. Например, программирование. Центр обучает не просто играть в телефон, а создавать эту игру. В дальнейшем предпринимательница планирует расширение и привлечение большего количества учеников, а также взаимодействие со школами и госорганизациями.Обучение через игру и помощь нейросетиДругая история у предпринимателя из Ленинградской области Константина Гаара. Он предпочитает адаптировать занятия на его компьютерных курсах под каждого ребенка. Константин открыл свое дело в 2020 году для детей в возрасте от пяти до 17 лет по направлениям программирования и робототехники.Затем в 2022 году Константин получил статус социального предприятия и почти сразу подал заявку на конкурс для получения гранта в сумме 500 тысяч рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". На грант предприниматель закупил дополнительное оборудование для расширения перечня услуг – добавились 3D-моделирование и компьютерная графика.Особенность обучения на его курсах состоит в том, что дети здесь проходят обучение через игру, а помогает им в этом программное обеспечение на базе искусственного интеллекта. Константин готовит задания, загружает их в систему, а искусственный интеллект запоминает шаги ребенка и на основе загруженных заданий формирует вектор занятий.Такой подход позволяет максимально эффективно развивать потенциал каждого ребенка и помогает им достигать успешных результатов в области программирования. Компьютерные курсы имеют не только практическую, но и социальную ценность. Такое обучение помогает детям освоить навыки командной работы, учиться решать проблемы и выполнять задания в срок.Маленькое вдохновение и робототехникаПредприниматель из Удмуртии Елена Ложкина при создании бизнеса вдохновилась собственной дочерью. Девочка хотела заниматься робототехникой, а в городе не было таких курсов. Тогда Ложкина открыла центр детского развития и творчества."Мой ребенок хотел посещать кружок роботехники, а возможности посещать постоянно и именно в нашем городе не было. К нам приезжали из Ижевска, и именно тогда я решила открыть этот центр. Мой ребенок стал сподвижником моего бизнеса", - сообщила РИА Новости Ложкина.Она добавила, что центр предлагает дошкольный уровень, 1-2 классы, 3-4 классы и среднее звено. Дети обучаются на разных наборах и по разным программам: начальный уровень, средний и продвинутый.Кроме того, каждый год центр участвует в соревнованиях разного уровня: местного, регионального, российского и международного.Предпринимательница получила грант в размере 500 тысяч рублей от министерства экономики Удмуртской Республики в 2023 году. Эти деньги позволили ей укрепить материально-техническую базу центра. Ложкина приобрела пять компьютеров и пять наборов роботехнических конструкторов, 3D-принтер, проектор и экран.Написать бизнес-план для получения гранта, подготовить документы на регистрацию академии как социального предприятия Ложкиной помогли в центре "Мой бизнес", которые работают в России по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

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https://ria.ru/20240205/robototekhnika-1925427958.html

https://radiosputnik.ru/20240502/3d-modelirovanie-1943587178.html

https://ria.ru/20240405/chempionat-1938109893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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