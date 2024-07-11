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Минздрав назвал число обращений россиян с признаками ботулизма - РИА Новости, 11.07.2024
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18:33 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/botulizm-1959066563.html
Минздрав назвал число обращений россиян с признаками ботулизма
Минздрав назвал число обращений россиян с признаками ботулизма - РИА Новости, 11.07.2024
Минздрав назвал число обращений россиян с признаками ботулизма
Всего за медицинской помощью в России обратились 413 человек с признаками ботулизма, в том числе 3 детей, 372 уже выписаны, заявил помощник министра... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:33
2024-07-11T18:33
здоровье - общество
россия
москва
санкт-петербург
алексей кузнецов
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всего за медицинской помощью в России обратились 413 человек с признаками ботулизма, в том числе 3 детей, 372 уже выписаны, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Всего с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма, в том числе 3 детей", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что 372 человека, в том числе 3 детей, получили стационарную помощь и выписаны по выздоровлению. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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здоровье - общество, россия, москва, санкт-петербург, алексей кузнецов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Алексей Кузнецов, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия
Минздрав назвал число обращений россиян с признаками ботулизма

Минздрав: в РФ 413 человек с признаками ботулизма обратились за медпомощью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всего за медицинской помощью в России обратились 413 человек с признаками ботулизма, в том числе 3 детей, 372 уже выписаны, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Всего с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма, в том числе 3 детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что 372 человека, в том числе 3 детей, получили стационарную помощь и выписаны по выздоровлению.
В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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Здоровье - ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургАлексей КузнецовМассовое заражение ботулизмом через еду из доставкиПроисшествия
 
 
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