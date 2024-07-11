https://ria.ru/20240711/botulizm-1959066563.html

Минздрав назвал число обращений россиян с признаками ботулизма

Минздрав назвал число обращений россиян с признаками ботулизма - РИА Новости, 11.07.2024

Минздрав назвал число обращений россиян с признаками ботулизма

Всего за медицинской помощью в России обратились 413 человек с признаками ботулизма, в том числе 3 детей, 372 уже выписаны, заявил помощник министра... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:33

2024-07-11T18:33

2024-07-11T18:33

здоровье - общество

россия

москва

санкт-петербург

алексей кузнецов

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

происшествия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Всего за медицинской помощью в России обратились 413 человек с признаками ботулизма, в том числе 3 детей, 372 уже выписаны, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Всего с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма, в том числе 3 детей", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что 372 человека, в том числе 3 детей, получили стационарную помощь и выписаны по выздоровлению. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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здоровье - общество, россия, москва, санкт-петербург, алексей кузнецов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия