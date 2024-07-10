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МИД прокомментировал ситуацию вокруг Корейского полуострова - РИА Новости, 10.07.2024
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09:05 10.07.2024 (обновлено: 10:41 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/mid-1958671720.html
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Корейского полуострова
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Корейского полуострова - РИА Новости, 10.07.2024
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Корейского полуострова
Ситуация вокруг Корейского полуострова была заведена в опасный тупик, Россия не заинтересована в эскалации конфликта на своих дальневосточных рубежах, заявил в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:05
2024-07-10T10:41
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг Корейского полуострова была заведена в опасный тупик, Россия не заинтересована в эскалации конфликта на своих дальневосточных рубежах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Ситуация вокруг Корейского полуострова заведена в опасный тупик с непрекращающейся эскалацией напряжённости. Главную ответственность за сложившееся положение несут США и их союзники в регионе, упрямо идущие по пути конфронтации и провоцирования Пхеньяна", - сказал Ильичев. Он отметил, что США и их союзники "поставили себе на службу санкционные ограничения СБ ООН в качестве "вечного" средства давления на не покоряющегося их воле оппонента, усилив их незаконными односторонними принудительными мерами". "Мы не заинтересованы в том, чтобы на наших дальневосточных рубежах всё больше разгорался очаг напряжённости. Поэтому предлагаем сторонам разорвать "порочный круг" взаимных провокаций и обвинений, отказаться от стремления решать проблемы силой или угрозами и начать договариваться", - сказал российский дипломат. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева&gt;&gt;
https://ria.ru/20240620/koreya-1954148543.html
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корейский полуостров, россия, сша, оон, в мире
Корейский полуостров, Россия, США, ООН, В мире
МИД прокомментировал ситуацию вокруг Корейского полуострова

МИД: ситуация вокруг Корейского полуострова заведена в опасный тупик

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ситуация вокруг Корейского полуострова была заведена в опасный тупик, Россия не заинтересована в эскалации конфликта на своих дальневосточных рубежах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
«
"Ситуация вокруг Корейского полуострова заведена в опасный тупик с непрекращающейся эскалацией напряжённости. Главную ответственность за сложившееся положение несут США и их союзники в регионе, упрямо идущие по пути конфронтации и провоцирования Пхеньяна", - сказал Ильичев.
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Он отметил, что США и их союзники "поставили себе на службу санкционные ограничения СБ ООН в качестве "вечного" средства давления на не покоряющегося их воле оппонента, усилив их незаконными односторонними принудительными мерами".
«
"Мы не заинтересованы в том, чтобы на наших дальневосточных рубежах всё больше разгорался очаг напряжённости. Поэтому предлагаем сторонам разорвать "порочный круг" взаимных провокаций и обвинений, отказаться от стремления решать проблемы силой или угрозами и начать договариваться", - сказал российский дипломат.
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