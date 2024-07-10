https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

Неожиданный источник. Откуда еще Украина может получить оружие

Неожиданный источник. Откуда еще Украина может получить оружие - РИА Новости, 10.07.2024

Неожиданный источник. Откуда еще Украина может получить оружие

На днях президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал Москву сделать выбор между двумя Кореями. По его словам, военное сотрудничество России с КНДР "представляет... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:03

специальная военная операция на украине

безопасность

сеул

украина

польша

юн сок ель

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Андрей Коц. На днях президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал Москву сделать выбор между двумя Кореями. По его словам, военное сотрудничество России с КНДР "представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе". При этом ранее в Сеуле допустили возможность поставок вооружений Украине. О том, что в теории может получить оттуда Киев, — в материале РИА Новости.Азиатский гигантСогласно Стокгольмскому международному институту исследования проблем мира, по оружейному экспорту Южная Корея — девятая на глобальном рынке 2018-2022-го. Это одно из двух азиатских государств, вошедших в число 25 крупнейших поставщиков. Второе — Китай (четвертое место). Сеул, долгие десятилетия остававшийся зависимым от иностранных технологий, сегодня обеспечивает нужды собственных вооруженных сил практически на 100 процентов.Hanwha, Hyundai Rotem, LIG Nex1, Hyundai Heavy Industries, Kia Motors, Korea Aerospace Industries (KAI) — прямые конкуренты таких грандов западной промышленности, как немецкий Rheinmetall или американский Lockheed Martin. Южная Корея развивала ВПК вынужденно, чтобы защититься от недружественных соседей — КНДР, Китая и отчасти Японии. Но теперь военное производство приносит в казну немалые деньги.Так, Польша, затеявшая масштабное перевооружение армии, уже заключила контракт на тысячу южнокорейских основных боевых танков K2 "Черная пантера". Ствольную артиллерию обновят 648 самоходных гаубиц К9 "Гром". А ВВС — 48 учебно-тренировочных самолетов FA-50. По сути, Варшава становится зависимой от Сеула. K2 — один из самых дорогих танков в мире (около 8,5 миллиона долларов каждый), так что корейцы очень неплохо заработают.Причем по темпам производства вооружений Южная Корея значительно опережает Запад. Например, на заводе № 3 компании Hanwha Aersopace в Чханвоне несколько лет назад установили вторую сборочную линию и удвоили выпуск 155-миллиметровых самоходных гаубиц K9 до 160 в год. А в апреле запустили третью, и теперь будет 240. Франции по силам лишь 30 САУ CAESAR того же калибра.При этом южнокорейские компании могут свободно адаптироваться к потребностям клиентов, а также передавать технологии и налаживать местное производство. В частности, в 2022-м Каир заключил с Сеулом контракт на 1,6 миллиарда долларов по гаубицам K9. Изготовление до 30 процентов комплектующих — в Египте.Наконец, еще одно немаловажное достоинство южнокорейской техники — большинство образцов нетрудно подогнать под стандарты НАТО. Что немаловажно для Украины, использующей западные вооружения.Танки для ВСУВ первую очередь в Киеве сейчас рассчитывают, видимо, на 155-миллиметровые снаряды — главный калибр артиллерийских систем НАТО. Сеул уже предоставил порядка 300 тысяч боеприпасов, но формально они принадлежали США, разместившим свои арсеналы на Корейском полуострове еще в 1950-е.По выпуску артиллерийских снарядов в Южной Корее эксперты дают разные оценки — от 500 тысяч до полутора миллионов в год. Точных данных нет. В феврале в Сеуле сообщили о намерении наладить до конца года массовое производство их улучшенного активно-реактивного варианта дальностью до 60 километров.Поставки основных боевых танков К2 маловероятны. По международной классификации, это единственная машина четвертого поколения, запущенная в серию. Особенность K2 — продвинутые информационно-управляющие системы: танковая, объединяющая все электронные компоненты в единую сеть, а также боевая, для тактического звена. Это позволяет обмениваться информацией на поле боя с другой боевой техникой и командными пунктами в режиме реального времени.Основное орудие К2 — 120-миллиметровая гладкоствольная пушка, разработанная на основе немецкой RH-120. Автомат заряжания обеспечивает до 15 выстрелов в минуту. Комплекс активной защиты обнаруживает приближающиеся снаряды и ПТУР на расстоянии 150 метров и уничтожает их встречным зарядом. Это эффективная, но дорогая система — 600 тысяч долларов. И пока неизвестно, как она покажет себя против дешевых FPV-дронов.Унифицировано с НАТОЧто касается самоходок K9 "Гром", тут у Киева больше шансов. Не секрет, что ВСУ очень не хватает гаубиц. Многие западные орудия уже уничтожены или серьезно повреждены. В НАТО опасаются передавать Киеву еще, чтобы не ослабить собственную обороноспособность.K9 выглядят подходящим решением. На изготовление одной САУ требуется всего три недели. Демонстрируя скорость, компания-производитель отгрузила 24 самоходки Польше еще в декабре прошлого года, спустя четыре месяца после подписания контракта. Варшава уже получила больше 50 единиц.Орудие — CN98 собственной разработки, с дальностью стрельбы активно-реактивными снарядами (тоже южнокорейскими) до 55 километров. Впрочем, гаубице годится вся номенклатура натовских 155-миллиметровых боеприпасов — достаточно лишь ввести соответствующие поправки в баллистический вычислитель. По тактико-техническим характеристикам K9 мало отличается от, например, немецкой PZH-2000. Однако темпы производства у корейцев гораздо выше.Помимо танков и ствольной артиллерии, Сеул мог бы поделиться с Киевом современными боевыми машинами пехоты K21 (близкий аналог российской БМП-3), бронетранспортерами K806 White Tiger, бронеавтомобилями, техникой инженерных войск, грузовиками. Вот только решится ли на это южнокорейское правительство — большой вопрос. Все-таки экономические связи с Москвой, несмотря на санкции, сохраняются. И в Сеуле сто раз подумают, прежде чем вставать на сторону противников России.

https://ria.ru/20240708/pentagon-1958381654.html

https://ria.ru/20240709/sammit-1958486057.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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