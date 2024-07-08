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Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей - РИА Новости, 08.07.2024
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17:13 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/rossija-1958298409.html
Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей
Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей - РИА Новости, 08.07.2024
Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей
Россия считает необходимым выстраивать отношения и с КНДР, и с Южной Кореей, однако Сеул занял враждебную Москве позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:13
2024-07-08T17:13
россия
южная корея
сеул
дмитрий песков
юн сок ель
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия считает необходимым выстраивать отношения и с КНДР, и с Южной Кореей, однако Сеул занял враждебную Москве позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей", - заявил Песков. Таким образом он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о необходимости для России выбрать для отношений "одну из двух Корей". "Де-факто что мы имеем сейчас: мы имеем нашего партнера в виде Пхеньяна и мы имеем страну в виде Сеула, которая присоединилась к антироссийским санкциям", - отметил он. "Что имеет в виду господин президент (Южной Кореи Юн Сок Ёль - ред.), трудно понять. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми странами. Но как мы можем выстраивать добрые отношения (со странами - ред.), которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?" - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240628/tramp-1956241638.html
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россия, южная корея, сеул, дмитрий песков, юн сок ель
Россия, Южная Корея, Сеул, Дмитрий Песков, Юн Сок Ель
Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей

Песков: Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия считает необходимым выстраивать отношения и с КНДР, и с Южной Кореей, однако Сеул занял враждебную Москве позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона - и с КНДР, и с Южной Кореей", - заявил Песков.
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Таким образом он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о необходимости для России выбрать для отношений "одну из двух Корей".
«
"Де-факто что мы имеем сейчас: мы имеем нашего партнера в виде Пхеньяна и мы имеем страну в виде Сеула, которая присоединилась к антироссийским санкциям", - отметил он.
"Что имеет в виду господин президент (Южной Кореи Юн Сок Ёль - ред.), трудно понять. Мы - сторонники выстраивания добрых отношений со всеми странами. Но как мы можем выстраивать добрые отношения (со странами - ред.), которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?" - добавил представитель Кремля.
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РоссияЮжная КореяСеулДмитрий ПесковЮн Сок Ель
 
 
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