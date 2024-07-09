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В России снизилась заболеваемость психическими расстройствами - РИА Новости, 09.07.2024
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15:08 09.07.2024 (обновлено: 15:20 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zabolevaemost-1958517246.html
В России снизилась заболеваемость психическими расстройствами
В России снизилась заболеваемость психическими расстройствами - РИА Новости, 09.07.2024
В России снизилась заболеваемость психическими расстройствами
Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения с 2005 года снизилась в России почти на 20%, заявила главный внештатный... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:08
2024-07-09T15:20
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения с 2005 года снизилась в России почти на 20%, заявила главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. "Показатель заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч населения в 2005 году составил 389,4, к 2013 году этот показатель снизился уже до 320,2, а в 2023 году – до 314,4, таким образом снижение составило почти 20%", — сказала Шпорт на заседании Общественного совета при Минздраве России и Росздравнадзоре. Она уточнила, что абсолютное число лиц, страдающих психическими расстройствами, в 2023 году составило 3,9 миллиона человек, что почти на 3% ниже, чем десять лет назад. При этом за последние три года в России вступили в силу пять обновленных порядков оказания медпомощи по психиатрии, которые позволяют более дифференцированно пользоваться инструментами диагностики, подчеркнула Шпорт. По ее словам, подход к диагностике, лечению и профилактике в психиатрии меняется, количество лиц, которые обращаются в государственную психиатрическую службу и доверяют врачам-психиатрам, увеличивается.
https://ria.ru/20230628/shizofreniya-1880816645.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В России снизилась заболеваемость психическими расстройствами

Эксперт: заболеваемость психическими расстройствами в РФ снизилась почти на 20%

© Depositphotos.com / belchonockНа приеме у психиатра
На приеме у психиатра - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Depositphotos.com / belchonock
На приеме у психиатра . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения с 2005 года снизилась в России почти на 20%, заявила главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт.
«
"Показатель заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч населения в 2005 году составил 389,4, к 2013 году этот показатель снизился уже до 320,2, а в 2023 году – до 314,4, таким образом снижение составило почти 20%", — сказала Шпорт на заседании Общественного совета при Минздраве России и Росздравнадзоре.
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Она уточнила, что абсолютное число лиц, страдающих психическими расстройствами, в 2023 году составило 3,9 миллиона человек, что почти на 3% ниже, чем десять лет назад.
При этом за последние три года в России вступили в силу пять обновленных порядков оказания медпомощи по психиатрии, которые позволяют более дифференцированно пользоваться инструментами диагностики, подчеркнула Шпорт.
По ее словам, подход к диагностике, лечению и профилактике в психиатрии меняется, количество лиц, которые обращаются в государственную психиатрическую службу и доверяют врачам-психиатрам, увеличивается.
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