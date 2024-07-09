https://ria.ru/20240709/zabolevaemost-1958517246.html

В России снизилась заболеваемость психическими расстройствами

В России снизилась заболеваемость психическими расстройствами - РИА Новости, 09.07.2024

В России снизилась заболеваемость психическими расстройствами

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения с 2005 года снизилась в России почти на 20%, заявила главный внештатный... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:08

2024-07-09T15:08

2024-07-09T15:20

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151153/70/1511537037_0:183:5760:3423_1920x0_80_0_0_8aed37e1c46f80ce0022ba5a4bec558c.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения с 2005 года снизилась в России почти на 20%, заявила главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. "Показатель заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч населения в 2005 году составил 389,4, к 2013 году этот показатель снизился уже до 320,2, а в 2023 году – до 314,4, таким образом снижение составило почти 20%", — сказала Шпорт на заседании Общественного совета при Минздраве России и Росздравнадзоре. Она уточнила, что абсолютное число лиц, страдающих психическими расстройствами, в 2023 году составило 3,9 миллиона человек, что почти на 3% ниже, чем десять лет назад. При этом за последние три года в России вступили в силу пять обновленных порядков оказания медпомощи по психиатрии, которые позволяют более дифференцированно пользоваться инструментами диагностики, подчеркнула Шпорт. По ее словам, подход к диагностике, лечению и профилактике в психиатрии меняется, количество лиц, которые обращаются в государственную психиатрическую службу и доверяют врачам-психиатрам, увеличивается.

https://ria.ru/20230628/shizofreniya-1880816645.html

https://ria.ru/20240422/nauka-1941037070.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)