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"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер

"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер - РИА Новости, 08.07.2024

"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер

Сегодня в российскую столицу прилетает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания. На Западе уже обеспокоены... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:00

2024-07-08T00:00

2024-07-08T09:40

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сегодня в российскую столицу прилетает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания. На Западе уже обеспокоены "дипломатической победой Путина". О том, чего ожидать от переговоров, — в материале РИА Новости.Многогранное сотрудничествоМоди приезжает по приглашению Путина, это официальный визит. Двухдневный — 8 и 9 июля. Предыдущий раз премьер Индии посещал Россию в сентябре 2019 года — принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. В Москве был в 2015-м.Путин прилетал в Нью-Дели в 2021 году. С Моди встречался в сентябре 2022-го, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.По телефону главы государств общаются регулярно. Так, в июне Путин поздравлял Моди с итогами парламентских выборов, которые обеспечили индийскому лидеру третий премьерский срок. Тогда оба подтвердили курс на продолжение "конструктивного личного взаимодействия".Страны связывают не только тесные двусторонние отношения с советских времен, но и сотрудничество на таких площадках, как БРИКС, ШОС, "Группа двадцати" (G20). В ООН Индия последовательно не поддерживает антироссийские резолюции.В Нью-Дели также заинтересованы в углублении кооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Идут консультации о создании зоны свободной торговли.На предстоящих переговорах, как сообщили в Кремле, обсудят "перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".Переговоры по традиции проведут в расширенном и узком форматах. Также премьер-министр встретится с представителями индийской общины в Москве."Учитывая доверительный характер отношений президента Путина и премьер-министра Моди, можно ожидать, что состоится обмен мнениями по всем вопросам, которые стоят на повестке дня, а их много, — уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, конечно же, наше торгово-экономическое взаимодействие, двустороннее — это тоже всегда один из главных вопросов, которые обсуждаются".Москва придает визиту "первостепенное значение", отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Спекуляции по повесткеОчевидно, большое значение визиту придают и на Западе.Там внимательно следят за тем, что происходит в Москве. По данным индийских источников Bloomberg, Путин с Моди затронут и сотрудничество в сфере ВПК.Собеседники Reuters, в свою очередь, ожидают, что Индия, увеличившая закупки российской нефти, от которой отказывается Запад, "попросит скидку, превышающую нынешнюю в 3-3,5 доллара за баррель".Стороны долго не обменивались визитами на высшем уровне, и это вызвало предположения, что Индия дистанцируется от России, напоминает Нандан Унникришнан из аналитического центра Observer Research Foundation в Нью-Дели. "Поездка Моди положит конец подобным спекуляциям", — уверен он."В этом году к Москве перешло председательство в БРИКС, что позволило Путину противостоять усиливающейся западной изоляции и позиционировать себя как ключевого игрока на широкой дипломатической сцене", — отмечает CNN.В Bloomberg же открыто признают: "Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина".Разные интерпретацииВ то же время западные наблюдатели пытаются найти что-то приятное для себя. В частности, разгоняют тезис о том, будто премьер решил лично посетить Путина из-за обеспокоенности сближением России и Китая.Отношения Индии и КНР обострились после столкновений на спорном участке границы в 2020-м. Тогда погибли по меньшей мере 20 индийских и четверо китайских военнослужащих. С тех пор контакты двух стран были сокращены. И сейчас в Нью-Дели, по интерпретациям некоторых СМИ, якобы хотят убедиться, что Москва не отдаст предпочтение Пекину.Эта версия малоубедительна, учитывая, что Китай и Индия, несмотря на сохраняющиеся противоречия, продолжают сотрудничество на общих площадках.В то же время с Запада звучат и здравые голоса. После визита в Москву Моди отправится в Вену. Там на него возлагают большие надежды — в первую очередь в связи с украинским кризисом."Он захотел посетить Австрию после России, где встретится с российским президентом. Это важный шаг в направлении мира", — сказал, в частности, австрийский канцлер Карл Нехаммер. По его мнению, Запад не сможет добиться мира и прекращения огня на Украине без участия стран из других регионов. Индия среди них — на первых позициях.

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