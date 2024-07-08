Рейтинг@Mail.ru
"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 08.07.2024 (обновлено: 09:40 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1957682405.html
"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер
"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер - РИА Новости, 08.07.2024
"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер
Сегодня в российскую столицу прилетает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания. На Западе уже обеспокоены... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:00
2024-07-08T09:40
в мире
индия
москва
россия
нарендра моди
дмитрий песков
юрий ушаков
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958139819_329:0:3072:1543_1920x0_80_0_0_20199b2b94929630048f4f33fd19e1fc.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сегодня в российскую столицу прилетает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания. На Западе уже обеспокоены "дипломатической победой Путина". О том, чего ожидать от переговоров, — в материале РИА Новости.Многогранное сотрудничествоМоди приезжает по приглашению Путина, это официальный визит. Двухдневный — 8 и 9 июля. Предыдущий раз премьер Индии посещал Россию в сентябре 2019 года — принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. В Москве был в 2015-м.Путин прилетал в Нью-Дели в 2021 году. С Моди встречался в сентябре 2022-го, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.По телефону главы государств общаются регулярно. Так, в июне Путин поздравлял Моди с итогами парламентских выборов, которые обеспечили индийскому лидеру третий премьерский срок. Тогда оба подтвердили курс на продолжение "конструктивного личного взаимодействия".Страны связывают не только тесные двусторонние отношения с советских времен, но и сотрудничество на таких площадках, как БРИКС, ШОС, "Группа двадцати" (G20). В ООН Индия последовательно не поддерживает антироссийские резолюции.В Нью-Дели также заинтересованы в углублении кооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Идут консультации о создании зоны свободной торговли.На предстоящих переговорах, как сообщили в Кремле, обсудят "перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".Переговоры по традиции проведут в расширенном и узком форматах. Также премьер-министр встретится с представителями индийской общины в Москве."Учитывая доверительный характер отношений президента Путина и премьер-министра Моди, можно ожидать, что состоится обмен мнениями по всем вопросам, которые стоят на повестке дня, а их много, — уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, конечно же, наше торгово-экономическое взаимодействие, двустороннее — это тоже всегда один из главных вопросов, которые обсуждаются".Москва придает визиту "первостепенное значение", отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Спекуляции по повесткеОчевидно, большое значение визиту придают и на Западе.Там внимательно следят за тем, что происходит в Москве. По данным индийских источников Bloomberg, Путин с Моди затронут и сотрудничество в сфере ВПК.Собеседники Reuters, в свою очередь, ожидают, что Индия, увеличившая закупки российской нефти, от которой отказывается Запад, "попросит скидку, превышающую нынешнюю в 3-3,5 доллара за баррель".Стороны долго не обменивались визитами на высшем уровне, и это вызвало предположения, что Индия дистанцируется от России, напоминает Нандан Унникришнан из аналитического центра Observer Research Foundation в Нью-Дели. "Поездка Моди положит конец подобным спекуляциям", — уверен он."В этом году к Москве перешло председательство в БРИКС, что позволило Путину противостоять усиливающейся западной изоляции и позиционировать себя как ключевого игрока на широкой дипломатической сцене", — отмечает CNN.В Bloomberg же открыто признают: "Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина".Разные интерпретацииВ то же время западные наблюдатели пытаются найти что-то приятное для себя. В частности, разгоняют тезис о том, будто премьер решил лично посетить Путина из-за обеспокоенности сближением России и Китая.Отношения Индии и КНР обострились после столкновений на спорном участке границы в 2020-м. Тогда погибли по меньшей мере 20 индийских и четверо китайских военнослужащих. С тех пор контакты двух стран были сокращены. И сейчас в Нью-Дели, по интерпретациям некоторых СМИ, якобы хотят убедиться, что Москва не отдаст предпочтение Пекину.Эта версия малоубедительна, учитывая, что Китай и Индия, несмотря на сохраняющиеся противоречия, продолжают сотрудничество на общих площадках.В то же время с Запада звучат и здравые голоса. После визита в Москву Моди отправится в Вену. Там на него возлагают большие надежды — в первую очередь в связи с украинским кризисом."Он захотел посетить Австрию после России, где встретится с российским президентом. Это важный шаг в направлении мира", — сказал, в частности, австрийский канцлер Карл Нехаммер. По его мнению, Запад не сможет добиться мира и прекращения огня на Украине без участия стран из других регионов. Индия среди них — на первых позициях.
индия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958139819_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_78b945846e00ffc3c60b73e6258e82bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, москва, россия, нарендра моди, дмитрий песков, юрий ушаков, шос, брикс, большая двадцатка
В мире, Индия, Москва, Россия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, ШОС, БРИКС, Большая двадцатка
"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер

Начинается двухдневный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию

© AFP 2024 / TIZIANA FABIПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AFP 2024 / TIZIANA FABI
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сегодня в российскую столицу прилетает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания. На Западе уже обеспокоены "дипломатической победой Путина". О том, чего ожидать от переговоров, — в материале РИА Новости.

Многогранное сотрудничество

Моди приезжает по приглашению Путина, это официальный визит. Двухдневный — 8 и 9 июля. Предыдущий раз премьер Индии посещал Россию в сентябре 2019 года — принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. В Москве был в 2015-м.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
Путин прилетал в Нью-Дели в 2021 году. С Моди встречался в сентябре 2022-го, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.
По телефону главы государств общаются регулярно. Так, в июне Путин поздравлял Моди с итогами парламентских выборов, которые обеспечили индийскому лидеру третий премьерский срок. Тогда оба подтвердили курс на продолжение "конструктивного личного взаимодействия".
Страны связывают не только тесные двусторонние отношения с советских времен, но и сотрудничество на таких площадках, как БРИКС, ШОС, "Группа двадцати" (G20). В ООН Индия последовательно не поддерживает антироссийские резолюции.
В Нью-Дели также заинтересованы в углублении кооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Идут консультации о создании зоны свободной торговли.
На предстоящих переговорах, как сообщили в Кремле, обсудят "перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017 года
Встреча лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Встреча лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017 года
Переговоры по традиции проведут в расширенном и узком форматах. Также премьер-министр встретится с представителями индийской общины в Москве.
"Учитывая доверительный характер отношений президента Путина и премьер-министра Моди, можно ожидать, что состоится обмен мнениями по всем вопросам, которые стоят на повестке дня, а их много, — уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, конечно же, наше торгово-экономическое взаимодействие, двустороннее — это тоже всегда один из главных вопросов, которые обсуждаются".
Москва придает визиту "первостепенное значение", отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Спекуляции по повестке

Очевидно, большое значение визиту придают и на Западе.
Там внимательно следят за тем, что происходит в Москве. По данным индийских источников Bloomberg, Путин с Моди затронут и сотрудничество в сфере ВПК.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Сверхзвуковая противокорабельная ракета Brahmos
Собеседники Reuters, в свою очередь, ожидают, что Индия, увеличившая закупки российской нефти, от которой отказывается Запад, "попросит скидку, превышающую нынешнюю в 3-3,5 доллара за баррель".
Стороны долго не обменивались визитами на высшем уровне, и это вызвало предположения, что Индия дистанцируется от России, напоминает Нандан Унникришнан из аналитического центра Observer Research Foundation в Нью-Дели. "Поездка Моди положит конец подобным спекуляциям", — уверен он.
"В этом году к Москве перешло председательство в БРИКС, что позволило Путину противостоять усиливающейся западной изоляции и позиционировать себя как ключевого игрока на широкой дипломатической сцене", — отмечает CNN.
В Bloomberg же открыто признают: "Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина".

Разные интерпретации

В то же время западные наблюдатели пытаются найти что-то приятное для себя. В частности, разгоняют тезис о том, будто премьер решил лично посетить Путина из-за обеспокоенности сближением России и Китая.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019 года
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019 года
Отношения Индии и КНР обострились после столкновений на спорном участке границы в 2020-м. Тогда погибли по меньшей мере 20 индийских и четверо китайских военнослужащих. С тех пор контакты двух стран были сокращены. И сейчас в Нью-Дели, по интерпретациям некоторых СМИ, якобы хотят убедиться, что Москва не отдаст предпочтение Пекину.
Эта версия малоубедительна, учитывая, что Китай и Индия, несмотря на сохраняющиеся противоречия, продолжают сотрудничество на общих площадках.
В то же время с Запада звучат и здравые голоса. После визита в Москву Моди отправится в Вену. Там на него возлагают большие надежды — в первую очередь в связи с украинским кризисом.
"Он захотел посетить Австрию после России, где встретится с российским президентом. Это важный шаг в направлении мира", — сказал, в частности, австрийский канцлер Карл Нехаммер. По его мнению, Запад не сможет добиться мира и прекращения огня на Украине без участия стран из других регионов. Индия среди них — на первых позициях.
 
В миреИндияМоскваРоссияНарендра МодиДмитрий ПесковЮрий УшаковШОСБРИКСБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала