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Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2024
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13:11 02.07.2024 (обновлено: 13:22 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/peskov-1956846416.html
Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков
Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2024
Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков
На переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в ходе визита в РФ может состояться обмен мнениями по всем вопросам,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:11
2024-07-02T13:22
россия
индия
нарендра моди
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в ходе визита в РФ может состояться обмен мнениями по всем вопросам, которые есть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Учитывая доверительный характер президента Путина и премьер-министра Моди, то можно ожидать, что состоится обмен мнениями по всем вопросам, которые стоят на повестке дня, а их много", - сказал Песков журналистам.
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россия, индия, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Индия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков

Песков: на переговорах Путина и Моди состоится обмен мнениями по повестке дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в ходе визита в РФ может состояться обмен мнениями по всем вопросам, которые есть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Учитывая доверительный характер президента Путина и премьер-министра Моди, то можно ожидать, что состоится обмен мнениями по всем вопросам, которые стоят на повестке дня, а их много", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Кремле рассказали о подготовке визита Моди в Россию
13:15
 
РоссияИндияНарендра МодиДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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