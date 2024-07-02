https://ria.ru/20240702/peskov-1956846416.html
Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков
Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2024
Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков
На переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в ходе визита в РФ может состояться обмен мнениями по всем вопросам,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:11
2024-07-02T13:11
2024-07-02T13:22
россия
индия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в ходе визита в РФ может состояться обмен мнениями по всем вопросам, которые есть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Учитывая доверительный характер президента Путина и премьер-министра Моди, то можно ожидать, что состоится обмен мнениями по всем вопросам, которые стоят на повестке дня, а их много", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240702/modi-1956847603.html
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россия, индия, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Индия, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков
Песков: на переговорах Путина и Моди состоится обмен мнениями по повестке дня