https://ria.ru/20240702/peskov-1956846416.html

Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков

Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2024

Путин и Моди могут обсудить все вопросы, стоящие в повестке, заявил Песков

На переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в ходе визита в РФ может состояться обмен мнениями по всем вопросам,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:11

2024-07-02T13:11

2024-07-02T13:22

россия

индия

нарендра моди

дмитрий песков

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817335717_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_700ba4423e79adccbecf866061878491.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в ходе визита в РФ может состояться обмен мнениями по всем вопросам, которые есть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Учитывая доверительный характер президента Путина и премьер-министра Моди, то можно ожидать, что состоится обмен мнениями по всем вопросам, которые стоят на повестке дня, а их много", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240702/modi-1956847603.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин, политика