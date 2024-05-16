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В МИД рассказали о процессе консультаций ЕАЭС и Индии по созданию ЗСТ
В МИД рассказали о процессе консультаций ЕАЭС и Индии по созданию ЗСТ - РИА Новости, 16.05.2024
В МИД рассказали о процессе консультаций ЕАЭС и Индии по созданию ЗСТ
Процесс консультаций между ЕАЭС и Индией о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) идет, но переговоров пока нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:54
2024-05-16T13:54
2024-05-16T13:54
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Процесс консультаций между ЕАЭС и Индией о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) идет, но переговоров пока нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Это длительный процесс... Но процесс, похоже, возобновляется, там есть разные нюансы. Индийская сторона тоже высказывает свою заинтересованность, понимая, что ЕАЭС - это серьезный и динамичный рынок для индийских товаров, но индийская экономика также важна и для всех членов ЕАЭС", - отметил он. "Предпереговорные консультации, как на нашей стороне, на стороне членов и комиссии, на их стороне, внутриведомственной, - это подготовка к переговорам. Когда они (переговоры - ред.) будут, вы их увидите", - сказал Панкин журналистам после сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это одно из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
https://ria.ru/20240516/katyrin-1946412189.html
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россия — исламский мир: kazanforum 2024, евразийский экономический союз, александр панкин, россия, индия, армения, в мире
Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Евразийский экономический союз, Александр Панкин, Россия, Индия, Армения, В мире
В МИД рассказали о процессе консультаций ЕАЭС и Индии по созданию ЗСТ
Замглавы МИД РФ Панкин: процесс консультаций ЕАЭС и Индии о создании ЗСТ идет