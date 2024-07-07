https://ria.ru/20240707/kirill-1958021745.html

Патриарх Кирилл прокомментировал гонения на церкви на Западе

Патриарх Кирилл прокомментировал гонения на церкви на Западе - РИА Новости, 07.07.2024

Патриарх Кирилл прокомментировал гонения на церкви на Западе

Гонения на церкви не вызывает протестов в странах Запада, там нет мощного общественного движения в защиту христианства, потому что вера в Бога ушла из сердец... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:10

2024-07-07T14:10

2024-07-07T14:10

религия

санкт-петербург

россия

петр i

патриарх кирилл (владимир гундяев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955680488_0:104:2817:1689_1920x0_80_0_0_0ce029fd97d3d49a961a6b1a6dd1686e.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гонения на церкви не вызывает протестов в странах Запада, там нет мощного общественного движения в защиту христианства, потому что вера в Бога ушла из сердец людей, перестала им быть нужной, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Иоанновском женском ставропигиальном монастыре Санкт-Петербурга. "Агрессивное безбожие порабощает многие так называемые христианские страны, которые перестали уже быть, по сути, христианскими. Мы знаем, как там любят протестовать, особенно, если используется понятие "нарушение прав человека": борются, низвергают... Вера исторгается из жизни людей, церкви закрываются, перепрофилируются, причем иногда кощунственно, на месте храмов и монастырей возникают рестораны и увеселительные заведения - и где протесты? Почему можно протестовать, защищая права людей, что правильно, и почему же не протестуют, когда открывается прямое гонение на церкви, святыни, когда исторгается христианство из жизни людей?" - сказал патриарх Кирилл. По его словам, с отступлением от веры там "не связано никаких угрызений совести". "Конечно, есть те, кто переживает, молится, надеется, но мощного общественного движения в защиту христианства нет на Западе. Это значит только одно: ушла вера из сердец людей, она им перестала быть нужной. И если еще сохраняются какие-то уважительные жесты в адрес христианства, то они чаще всего связаны с сохранением культурных памятников и традиций, но не с живой верой. Конечно, есть еще места массовых паломничеств и проявления религиозных чувств, но они все более маргинализируются и оттесняются на периферию жизни обществ", - пояснил предстоятель Русской церкви. Он отметил, что в России религиозная ситуация сложилась иначе, несмотря на реформы Петра I, его "прививку западного образа жизни" и советские гонения на Церковь и веру. "Мы молимся в этом некогда закрытом, а ныне наполненным народом Иоанновском монастыре на Карповке, куда приходили помолиться даже в безбожные годы. По всем законам общественного развития, политической логики, ничего не должно было остаться от нашей веры, церкви, этого монастыря. Те, кто так думал, работал на это – уши в небытие, если знаем их – то только по учебникам истории, с критическим комментарием. А мы стоим в этом монастыре и молимся – вот это чудо Божие, которое совершилось в жизни нашего народа", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20240705/1574181944.html

https://ria.ru/20240705/peskov-1957551909.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, петр i, патриарх кирилл (владимир гундяев)