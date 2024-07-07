Патриарх Кирилл прокомментировал гонения на церкви на Западе
Патриарх Кирилл: на Западе вера в Бога перестала быть нужной, церкви не защищены
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гонения на церкви не вызывает протестов в странах Запада, там нет мощного общественного движения в защиту христианства, потому что вера в Бога ушла из сердец людей, перестала им быть нужной, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Иоанновском женском ставропигиальном монастыре Санкт-Петербурга.
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"Агрессивное безбожие порабощает многие так называемые христианские страны, которые перестали уже быть, по сути, христианскими. Мы знаем, как там любят протестовать, особенно, если используется понятие "нарушение прав человека": борются, низвергают... Вера исторгается из жизни людей, церкви закрываются, перепрофилируются, причем иногда кощунственно, на месте храмов и монастырей возникают рестораны и увеселительные заведения - и где протесты? Почему можно протестовать, защищая права людей, что правильно, и почему же не протестуют, когда открывается прямое гонение на церкви, святыни, когда исторгается христианство из жизни людей?" - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, с отступлением от веры там "не связано никаких угрызений совести". "Конечно, есть те, кто переживает, молится, надеется, но мощного общественного движения в защиту христианства нет на Западе. Это значит только одно: ушла вера из сердец людей, она им перестала быть нужной. И если еще сохраняются какие-то уважительные жесты в адрес христианства, то они чаще всего связаны с сохранением культурных памятников и традиций, но не с живой верой. Конечно, есть еще места массовых паломничеств и проявления религиозных чувств, но они все более маргинализируются и оттесняются на периферию жизни обществ", - пояснил предстоятель Русской церкви.
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"Мы молимся в этом некогда закрытом, а ныне наполненным народом Иоанновском монастыре на Карповке, куда приходили помолиться даже в безбожные годы. По всем законам общественного развития, политической логики, ничего не должно было остаться от нашей веры, церкви, этого монастыря. Те, кто так думал, работал на это – уши в небытие, если знаем их – то только по учебникам истории, с критическим комментарием. А мы стоим в этом монастыре и молимся – вот это чудо Божие, которое совершилось в жизни нашего народа", - заключил патриарх Кирилл.