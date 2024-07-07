Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл прокомментировал гонения на церкви на Западе - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:10 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/kirill-1958021745.html
Патриарх Кирилл прокомментировал гонения на церкви на Западе
Патриарх Кирилл прокомментировал гонения на церкви на Западе - РИА Новости, 07.07.2024
Патриарх Кирилл прокомментировал гонения на церкви на Западе
Гонения на церкви не вызывает протестов в странах Запада, там нет мощного общественного движения в защиту христианства, потому что вера в Бога ушла из сердец... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:10
2024-07-07T14:10
религия
санкт-петербург
россия
петр i
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955680488_0:104:2817:1689_1920x0_80_0_0_0ce029fd97d3d49a961a6b1a6dd1686e.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гонения на церкви не вызывает протестов в странах Запада, там нет мощного общественного движения в защиту христианства, потому что вера в Бога ушла из сердец людей, перестала им быть нужной, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Иоанновском женском ставропигиальном монастыре Санкт-Петербурга. "Агрессивное безбожие порабощает многие так называемые христианские страны, которые перестали уже быть, по сути, христианскими. Мы знаем, как там любят протестовать, особенно, если используется понятие "нарушение прав человека": борются, низвергают... Вера исторгается из жизни людей, церкви закрываются, перепрофилируются, причем иногда кощунственно, на месте храмов и монастырей возникают рестораны и увеселительные заведения - и где протесты? Почему можно протестовать, защищая права людей, что правильно, и почему же не протестуют, когда открывается прямое гонение на церкви, святыни, когда исторгается христианство из жизни людей?" - сказал патриарх Кирилл. По его словам, с отступлением от веры там "не связано никаких угрызений совести". "Конечно, есть те, кто переживает, молится, надеется, но мощного общественного движения в защиту христианства нет на Западе. Это значит только одно: ушла вера из сердец людей, она им перестала быть нужной. И если еще сохраняются какие-то уважительные жесты в адрес христианства, то они чаще всего связаны с сохранением культурных памятников и традиций, но не с живой верой. Конечно, есть еще места массовых паломничеств и проявления религиозных чувств, но они все более маргинализируются и оттесняются на периферию жизни обществ", - пояснил предстоятель Русской церкви. Он отметил, что в России религиозная ситуация сложилась иначе, несмотря на реформы Петра I, его "прививку западного образа жизни" и советские гонения на Церковь и веру. "Мы молимся в этом некогда закрытом, а ныне наполненным народом Иоанновском монастыре на Карповке, куда приходили помолиться даже в безбожные годы. По всем законам общественного развития, политической логики, ничего не должно было остаться от нашей веры, церкви, этого монастыря. Те, кто так думал, работал на это – уши в небытие, если знаем их – то только по учебникам истории, с критическим комментарием. А мы стоим в этом монастыре и молимся – вот это чудо Божие, которое совершилось в жизни нашего народа", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20240705/1574181944.html
https://ria.ru/20240705/peskov-1957551909.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955680488_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7760198ee47590984c4435ea362345de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, петр i, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Санкт-Петербург, Россия, Петр I, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл прокомментировал гонения на церкви на Западе

Патриарх Кирилл: на Западе вера в Бога перестала быть нужной, церкви не защищены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гонения на церкви не вызывает протестов в странах Запада, там нет мощного общественного движения в защиту христианства, потому что вера в Бога ушла из сердец людей, перестала им быть нужной, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Иоанновском женском ставропигиальном монастыре Санкт-Петербурга.
«
"Агрессивное безбожие порабощает многие так называемые христианские страны, которые перестали уже быть, по сути, христианскими. Мы знаем, как там любят протестовать, особенно, если используется понятие "нарушение прав человека": борются, низвергают... Вера исторгается из жизни людей, церкви закрываются, перепрофилируются, причем иногда кощунственно, на месте храмов и монастырей возникают рестораны и увеселительные заведения - и где протесты? Почему можно протестовать, защищая права людей, что правильно, и почему же не протестуют, когда открывается прямое гонение на церкви, святыни, когда исторгается христианство из жизни людей?" - сказал патриарх Кирилл.
Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Петров день 2024 - чего нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла
5 июля, 17:13
По его словам, с отступлением от веры там "не связано никаких угрызений совести". "Конечно, есть те, кто переживает, молится, надеется, но мощного общественного движения в защиту христианства нет на Западе. Это значит только одно: ушла вера из сердец людей, она им перестала быть нужной. И если еще сохраняются какие-то уважительные жесты в адрес христианства, то они чаще всего связаны с сохранением культурных памятников и традиций, но не с живой верой. Конечно, есть еще места массовых паломничеств и проявления религиозных чувств, но они все более маргинализируются и оттесняются на периферию жизни обществ", - пояснил предстоятель Русской церкви.
Он отметил, что в России религиозная ситуация сложилась иначе, несмотря на реформы Петра I, его "прививку западного образа жизни" и советские гонения на Церковь и веру.
«
"Мы молимся в этом некогда закрытом, а ныне наполненным народом Иоанновском монастыре на Карповке, куда приходили помолиться даже в безбожные годы. По всем законам общественного развития, политической логики, ничего не должно было остаться от нашей веры, церкви, этого монастыря. Те, кто так думал, работал на это – уши в небытие, если знаем их – то только по учебникам истории, с критическим комментарием. А мы стоим в этом монастыре и молимся – вот это чудо Божие, которое совершилось в жизни нашего народа", - заключил патриарх Кирилл.
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Кремле ответили на вопрос о дискуссиях на тему запрета никабов
5 июля, 08:44
 
РелигияСанкт-ПетербургРоссияПетр IПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала