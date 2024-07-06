У здания секретариата ШОС подняли флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии подняли у здания секретариата ШОС в Пекине
© Шанхайская организация сотрудничестваЦеремония поднятия флага Республики Беларусь перед зданием Секретариата ШОС в Пекине. Кадр видео
Церемония поднятия флага Республики Беларусь перед зданием Секретариата ШОС в Пекине. Кадр видео
ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Государственный флаг Белоруссии в субботу подняли у здания секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине после того, как страна официально стала 10-м государством-членом объединения, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии поднятия флага присутствовал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, представители МИД КНР, посол РФ в КНР Игорь Моргулов и дипломаты других стран.
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"Сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями исторического момента - поднятия государственного флага Республики Беларусь в секретариате ШОС. В этот торжественный день от имени секретариата ШОС и от себя лично я хотел бы передать самые теплые поздравления нашим коллегам и друзьям из Беларуси, а также искренне поприветствовать и сердечно поблагодарить всех гостей, присутствующих на сегодняшней церемонии", - заявил генсек ШОС Чжан Мин.
Он отметил, что "вступление Беларуси - очередная важная веха в истории ШОС, Беларусь, как страна с богатым историческим наследием и уникальным культурным очарованием, всегда является важным игроком на международной арене".
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"Присоединение Беларуси к ШОС не только укрепит нашу организацию, но и придаст новый импульс сотрудничеству между государствами-членами. Мы высоко ценим доверие и признание ШОС со стороны Беларуси и в полной мере отмечаем ее активный вклад в укрепление мира и развития региона", - отметил генсек.
Он также выразил уверенность, что Белоруссия вместе с другими государствами-членами продолжит продвигать сотрудничество в областях политики, экономики, безопасности, культуры и других сферах в рамках ШОС для достижений новых успехов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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