https://ria.ru/20240706/shos-1957862026.html

В ШОС оценили присоединение Белоруссии к организации

В ШОС оценили присоединение Белоруссии к организации - РИА Новости, 06.07.2024

В ШОС оценили присоединение Белоруссии к организации

Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества позволит лучше использовать преимущества объединения и совместно преодолевать вызовы и угрозы в РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:20

2024-07-06T14:20

2024-07-06T14:20

белоруссия

пекин

чжан мин

шос

саммит шос в астане – 2024

в мире

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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества позволит лучше использовать преимущества объединения и совместно преодолевать вызовы и угрозы в региональной и международной повестке, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. В субботу состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Белоруссии у здания секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине после того, как страна официально стала 10-м государством-членом объединения. "С момента своего создания ШОС неукоснительно придерживается Шанхайского духа - взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию", - заявил Чжан Мин, выступая на торжественной церемонии. Он подчеркнул, что организация привержена "поддержанию регионального мира и стабильности, развитию регионального экономического сотрудничества, укреплению гуманитарных обменов и взаимопонимания, чтобы внести нашу мудрость и силы в построение сообщества единой судьбы человечества". "Присоединение Беларуси позволит нам лучше использовать преимущества нашей организации и совместно преодолеть вызовы и угрозы в региональной и международной повестке. Мы уверенно идем вперед рука об руку и создаем лучшее будущее для ШОС", - указал он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240704/shos-1957289824.html

https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957264855.html

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белоруссия

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белоруссия, пекин, чжан мин, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире