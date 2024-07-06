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В ШОС оценили присоединение Белоруссии к организации - РИА Новости, 06.07.2024
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14:20 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/shos-1957862026.html
В ШОС оценили присоединение Белоруссии к организации
В ШОС оценили присоединение Белоруссии к организации - РИА Новости, 06.07.2024
В ШОС оценили присоединение Белоруссии к организации
Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества позволит лучше использовать преимущества объединения и совместно преодолевать вызовы и угрозы в РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:20
2024-07-06T14:20
белоруссия
пекин
чжан мин
шос
саммит шос в астане – 2024
в мире
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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества позволит лучше использовать преимущества объединения и совместно преодолевать вызовы и угрозы в региональной и международной повестке, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. В субботу состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Белоруссии у здания секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине после того, как страна официально стала 10-м государством-членом объединения. "С момента своего создания ШОС неукоснительно придерживается Шанхайского духа - взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию", - заявил Чжан Мин, выступая на торжественной церемонии. Он подчеркнул, что организация привержена "поддержанию регионального мира и стабильности, развитию регионального экономического сотрудничества, укреплению гуманитарных обменов и взаимопонимания, чтобы внести нашу мудрость и силы в построение сообщества единой судьбы человечества". "Присоединение Беларуси позволит нам лучше использовать преимущества нашей организации и совместно преодолеть вызовы и угрозы в региональной и международной повестке. Мы уверенно идем вперед рука об руку и создаем лучшее будущее для ШОС", - указал он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240704/shos-1957289824.html
https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957264855.html
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белоруссия, пекин, чжан мин, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Белоруссия, Пекин, Чжан Мин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
В ШОС оценили присоединение Белоруссии к организации

Генсек ШОС: присоединение Белоруссии позволит преодолеть вызовы и угрозы

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 июл – РИА Новости. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества позволит лучше использовать преимущества объединения и совместно преодолевать вызовы и угрозы в региональной и международной повестке, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
В субботу состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Белоруссии у здания секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине после того, как страна официально стала 10-м государством-членом объединения.
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"С момента своего создания ШОС неукоснительно придерживается Шанхайского духа - взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию", - заявил Чжан Мин, выступая на торжественной церемонии.
Он подчеркнул, что организация привержена "поддержанию регионального мира и стабильности, развитию регионального экономического сотрудничества, укреплению гуманитарных обменов и взаимопонимания, чтобы внести нашу мудрость и силы в построение сообщества единой судьбы человечества".
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4 июля, 09:01
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"Присоединение Беларуси позволит нам лучше использовать преимущества нашей организации и совместно преодолеть вызовы и угрозы в региональной и международной повестке. Мы уверенно идем вперед рука об руку и создаем лучшее будущее для ШОС", - указал он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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БелоруссияПекинЧжан МинШОССаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
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