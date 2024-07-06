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Сборная команда Узбекистана заняла первое место на Играх "Дети Азии" - РИА Новости, 06.07.2024
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Дети Азии - РИА Новости, 1920
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
 
17:38 06.07.2024 (обновлено: 18:08 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/sbornaya-1957895425.html
Сборная команда Узбекистана заняла первое место на Играх "Дети Азии"
Сборная команда Узбекистана заняла первое место на Играх "Дети Азии" - РИА Новости, 06.07.2024
Сборная команда Узбекистана заняла первое место на Играх "Дети Азии"
Сборная команда Узбекистана заняла первое место на восьмых международных Играх "Дети Азии" в Якутске, на втором месте - команда Сибирского федерального округа,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:38
2024-07-06T18:08
узбекистан
якутск
россия
дмитрий чернышенко
айсен николаев
владимир максимов
дети азии
viii международные спортивные игры "дети азии"
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ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Сборная команда Узбекистана заняла первое место на восьмых международных Играх "Дети Азии" в Якутске, на втором месте - команда Сибирского федерального округа, на третье место вышла команда Белоруссии, объявил глава Якутии на торжественном закрытии Игр. Церемония закрытия VIII Международных спортивных Игр "Дети Азии" состоялась в субботу на стадионе "Туймаада" в Якутске. Участников и гостей Игр поздравили заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, президент международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов и другие. Как отметил Чернышенко, на восьмых Играх соревновались более 3 тысяч спортсменов из разных стран. Вице-премьер анонсировал следующие Игры "Дети Азии" по зимним видам спорта, которые состоятся в 2027 году. Руководитель региона от имени всех якутян выразил благодарность за поддержку в подготовке и проведении VIII Игр "Дети Азии" Олимпийскому совету Азии, Олимпийскому комитету и правительству Российской Федерации. "Мы все искренне благодарим нашего президента Владимира Владимировича Путина за его личную поддержку и внимание! Уверен, VIII Игры "Дети Азии" прошли в лучших традициях открытости и дружелюбия, присущих нашей многонациональной России! Соревнования по всем видам спорта подтвердили, что в составе сборных команд лучшие из лучших в своих странах и регионах. Я поздравляю сборную команду Узбекистана, которая завоевала больше всех - 36 золотых медалей, команда Сибирского федерального округа - 31, сборная Республики Беларусь - 27. У первой сборной Республики Саха (Якутия) - 25 золотых медалей", - рассказал Николаев. Максимов отметил объединяющую силу Игр. "Мы бы хотели, чтоб юные атлеты помнили, что не только победы важны в жизни, но что еще важнее - быть искренним и преданным другом, человеком, способным видеть и ценить красоту и многообразие окружающего мира. Мы все очень разные, но мы представляем один континент - одну команду... VIII Игры "Дети Азии"-2024 объявляю закрытыми! До встречи на IX Играх "Дети Азии" в 2028 году!" - объявил он. Флаг международного комитета "Дети Азии" передан победителям VIII летних спортивных Игр. Талисманы Игр - бурундук Саина и мамонтенок Модун попрощались с участниками масштабного события. Торжественную часть продолжила яркая концертная программа "Мы — дети Азии! Мы - дети Солнца!". На Играх "Дети Азии" в Якутске с 26 июня по 7 июля приняли участие юные спортсмены из России, Азербайджана, Армении, Афганистана, Бахрейна, Бангладеша, Республики Беларусь, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, КНДР, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Ливана, Монголии, Палестины, Пакистана, Республики Корея, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана.
https://ria.ru/20240706/maksimov-1957848773.html
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узбекистан, якутск, россия, дмитрий чернышенко, айсен николаев, владимир максимов, дети азии, международные спортивные игры (мси) "дети азии"
Узбекистан, Якутск, Россия, Дмитрий Чернышенко, Айсен Николаев, Владимир Максимов, Дети Азии, VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Международные спортивные игры (МСИ) "Дети Азии"
Сборная команда Узбекистана заняла первое место на Играх "Дети Азии"

Сборная команда Узбекистана заняла первое место на Играх "Дети Азии" в Якутске

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Игры "Дети Азии" в Якутске
Игры Дети Азии в Якутске - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Игры "Дети Азии" в Якутске
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ЯКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Сборная команда Узбекистана заняла первое место на восьмых международных Играх "Дети Азии" в Якутске, на втором месте - команда Сибирского федерального округа, на третье место вышла команда Белоруссии, объявил глава Якутии на торжественном закрытии Игр.
Церемония закрытия VIII Международных спортивных Игр "Дети Азии" состоялась в субботу на стадионе "Туймаада" в Якутске. Участников и гостей Игр поздравили заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, президент международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов и другие.
Президент Международного комитета Дети Азии Владимир Максимов - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Владимир Максимов: "Дети Азии" - одна большая семья
Вчера, 12:41
Как отметил Чернышенко, на восьмых Играх соревновались более 3 тысяч спортсменов из разных стран. Вице-премьер анонсировал следующие Игры "Дети Азии" по зимним видам спорта, которые состоятся в 2027 году.
Руководитель региона от имени всех якутян выразил благодарность за поддержку в подготовке и проведении VIII Игр "Дети Азии" Олимпийскому совету Азии, Олимпийскому комитету и правительству Российской Федерации. "Мы все искренне благодарим нашего президента Владимира Владимировича Путина за его личную поддержку и внимание! Уверен, VIII Игры "Дети Азии" прошли в лучших традициях открытости и дружелюбия, присущих нашей многонациональной России! Соревнования по всем видам спорта подтвердили, что в составе сборных команд лучшие из лучших в своих странах и регионах. Я поздравляю сборную команду Узбекистана, которая завоевала больше всех - 36 золотых медалей, команда Сибирского федерального округа - 31, сборная Республики Беларусь - 27. У первой сборной Республики Саха (Якутия) - 25 золотых медалей", - рассказал Николаев.
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Игры "Дети Азии" в Якутске
Игры Дети Азии в Якутске - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Игры "Дети Азии" в Якутске
Максимов отметил объединяющую силу Игр. "Мы бы хотели, чтоб юные атлеты помнили, что не только победы важны в жизни, но что еще важнее - быть искренним и преданным другом, человеком, способным видеть и ценить красоту и многообразие окружающего мира. Мы все очень разные, но мы представляем один континент - одну команду... VIII Игры "Дети Азии"-2024 объявляю закрытыми! До встречи на IX Играх "Дети Азии" в 2028 году!" - объявил он.
Флаг международного комитета "Дети Азии" передан победителям VIII летних спортивных Игр. Талисманы Игр - бурундук Саина и мамонтенок Модун попрощались с участниками масштабного события. Торжественную часть продолжила яркая концертная программа "Мы — дети Азии! Мы - дети Солнца!".
На Играх "Дети Азии" в Якутске с 26 июня по 7 июля приняли участие юные спортсмены из России, Азербайджана, Армении, Афганистана, Бахрейна, Бангладеша, Республики Беларусь, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, КНДР, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Ливана, Монголии, Палестины, Пакистана, Республики Корея, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Узбекистана.
В Якутске наградили лучших волонтеров VIII Игр Дети Азии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Якутске наградили лучших волонтеров VIII Игр "Дети Азии"
5 июля, 19:14
 
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"УзбекистанЯкутскРоссияДмитрий ЧернышенкоАйсен НиколаевВладимир МаксимовДети АзииМеждународные спортивные игры (МСИ) "Дети Азии"
 
 
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