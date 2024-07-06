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Врач рассказала о пользе поцелуев

Врач рассказала о пользе поцелуев - РИА Новости, 06.07.2024

Врач рассказала о пользе поцелуев

Поцелуи способствуют выбросу гормонов адреналина и окситоцина, уменьшают болевые ощущения, снижают уровень холестерина в крови и укрепляют эмаль зубов,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T02:49

2024-07-06T02:49

2024-07-06T02:49

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поцелуи способствуют выбросу гормонов адреналина и окситоцина, уменьшают болевые ощущения, снижают уровень холестерина в крови и укрепляют эмаль зубов, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. Всемирный день поцелуя ежегодно отмечается 6 июля. "Во время поцелуя дыхание партнеров учащается, кровеносные сосуды расширяются, в результате чего их тела интенсивнее насыщаются кислородом. Происходит выброс гормонов адреналина и окситоцина, головной мозг активно производит гормоны счастья эндорфины, что, в частности, повышает уровень удовлетворенности человека и уменьшает болевые ощущения. Уровень гормона стресса кортизола снижается, падает уровень холестерина в крови. В слюне во время поцелуя повышается уровень кальция и фосфора, что укрепляет эмаль зубов", - отметила Тен. К плюсам поцелуев врач также отнесла активную работу более 30 задействованных в процессе лицевых мышц, что вызывает повышенный приток крови к тканям лица и способствует упругости кожи. "Наконец, бактериальный обмен — крайне важный момент для целующихся людей. Во рту у среднестатистического человека обитает порядка 700 видов бактерий. В среднем микрофлора ротовой полости людей совпадает только на 80%. Исследования показали, что в течение десятисекундного поцелуя в рот человека попадает 80 миллионов чужих микроорганизмов. Постепенно, в ходе длительного близкого знакомства, видовой состав полости рта у обоих партнеров становится сходным - этот процесс называется перекрестной иммунизацией", - рассказала Тен. При этом, собеседник назвала и примеры негативного влияния поцелуев на здоровье. Так, в процессе поцелуя можно подхватить разнообразные штаммы вируса гриппа, риновирусы, аденовирусы, инфекционный мононуклеоз, который вызывается вирусом Эпштейна-Барр, и даже имеет второе название "болезнь поцелуев", а также стрептококковую ангину, проявляющуюся на ранних стадиях в виде легкого першения в горле. Инфицирование происходит за счет того, что при многих заболеваниях зараженные люди начинают выделять вирус раньше, чем появятся первые симптомы - примерно за 1-3 суток. "При наличии во рту повреждений слизистой от инфицированного партнера можно также заразиться гепатитами В и С, ВИЧ, целым рядом венерических заболеваний (сифилис, хламидиоз и другие) и даже подхватить менингококковую инфекцию. Герпес при поцелуе заполучить тоже можно, но дойти до стадии поцелуя сложнее - исключительно потому, что в активной фазе герпетические поражения кожи слишком заметны", - добавила врач. При этом, если один из партнеров страдает от аллергии, то второму человеку надо быть особенно внимательным: известны случаи реакции на аллергены из арахисового масла или жевательной резинки, которые были получены со слюной во время поцелуя.

https://ria.ru/20240705/introverty-1916777953.html

https://ria.ru/20240629/pokhudenie-1956274073.html

https://ria.ru/20240704/napitki-1957245831.html

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московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, россия