В Общественной палате прокомментировали реакцию Запада на визит Орбана
Рогов назвал истерикой реакцию Запада на визит премьера Венгрии в Москву
© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал истерикой реакцию Запада на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждался, в том числе, вопрос урегулирования украинского конфликта. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.
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"Орбан приехал в Россию в поисках мира. Но в Евросоюзе, ставшем колонией глобалистов, этот визит вызвал настоящую истерику", - сказал Рогов агентству.
По его словам, европейские подпевалы англосаксонским интересам и марионетки почувствовали, что их время уходит.
"В странах Евросоюза все больше зреет запрос населения на созидательных и смелых политиков, таких как Орбан, нацеленных на установление мира на европейском континенте и взятие курса на защиту национальных и экономических интересов своих стран и народов", - сказал Рогов.