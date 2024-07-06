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В Общественной палате прокомментировали реакцию Запада на визит Орбана - РИА Новости, 06.07.2024
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09:49 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/orban-1957831496.html
В Общественной палате прокомментировали реакцию Запада на визит Орбана
В Общественной палате прокомментировали реакцию Запада на визит Орбана - РИА Новости, 06.07.2024
В Общественной палате прокомментировали реакцию Запада на визит Орбана
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:49
2024-07-06T09:49
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
визит орбана в россию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал истерикой реакцию Запада на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждался, в том числе, вопрос урегулирования украинского конфликта. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы. "Орбан приехал в Россию в поисках мира. Но в Евросоюзе, ставшем колонией глобалистов, этот визит вызвал настоящую истерику", - сказал Рогов агентству. По его словам, европейские подпевалы англосаксонским интересам и марионетки почувствовали, что их время уходит. "В странах Евросоюза все больше зреет запрос населения на созидательных и смелых политиков, таких как Орбан, нацеленных на установление мира на европейском континенте и взятие курса на защиту национальных и экономических интересов своих стран и народов", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html
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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, визит орбана в россию
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
В Общественной палате прокомментировали реакцию Запада на визит Орбана

Рогов назвал истерикой реакцию Запада на визит премьера Венгрии в Москву

© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал истерикой реакцию Запада на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждался, в том числе, вопрос урегулирования украинского конфликта. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
08:00
«
"Орбан приехал в Россию в поисках мира. Но в Евросоюзе, ставшем колонией глобалистов, этот визит вызвал настоящую истерику", - сказал Рогов агентству.
По его словам, европейские подпевалы англосаксонским интересам и марионетки почувствовали, что их время уходит.
"В странах Евросоюза все больше зреет запрос населения на созидательных и смелых политиков, таких как Орбан, нацеленных на установление мира на европейском континенте и взятие курса на защиту национальных и экономических интересов своих стран и народов", - сказал Рогов.
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РоссияВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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