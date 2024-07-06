https://ria.ru/20240706/orban-1957831496.html

В Общественной палате прокомментировали реакцию Запада на визит Орбана

В Общественной палате прокомментировали реакцию Запада на визит Орбана - РИА Новости, 06.07.2024

В Общественной палате прокомментировали реакцию Запада на визит Орбана

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:49

2024-07-06T09:49

2024-07-06T09:49

россия

венгрия

виктор орбан

владимир путин

евросоюз

визит орбана в россию

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал истерикой реакцию Запада на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждался, в том числе, вопрос урегулирования украинского конфликта. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Орбан не получал мандат ЕС на визит в Россию. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы. "Орбан приехал в Россию в поисках мира. Но в Евросоюзе, ставшем колонией глобалистов, этот визит вызвал настоящую истерику", - сказал Рогов агентству. По его словам, европейские подпевалы англосаксонским интересам и марионетки почувствовали, что их время уходит. "В странах Евросоюза все больше зреет запрос населения на созидательных и смелых политиков, таких как Орбан, нацеленных на установление мира на европейском континенте и взятие курса на защиту национальных и экономических интересов своих стран и народов", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html

россия

венгрия

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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, визит орбана в россию