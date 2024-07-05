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В Кремле ответили на вопрос о дискуссиях на тему запрета никабов - РИА Новости, 05.07.2024
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Религия
 
08:44 05.07.2024 (обновлено: 13:10 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/peskov-1957551909.html
В Кремле ответили на вопрос о дискуссиях на тему запрета никабов
В Кремле ответили на вопрос о дискуссиях на тему запрета никабов - РИА Новости, 05.07.2024
В Кремле ответили на вопрос о дискуссиях на тему запрета никабов
В Кремле не обсуждают запрет ношения никабов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:44
2024-07-05T13:10
религия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле не обсуждают запрет ношения никабов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК."Мы не участвуем в этой дискуссии", — сказал Песков.На этой неделе муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев объявил о временном запрете ношения никабов. Он сослался на заключение отдела фетв при муфтияте, который не нашел оснований для всеобщего запрета, но отметил, что в некоторых случаях допускается локальный запрет на ношение никаба, поскольку "безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение". Позже аналогичное решение принял муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев.Кроме того, координационный центр мусульман Северного Кавказа постановил считать ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, поскольку оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.При этом муфтий Башкирии Айнур Биргалин заявил, что для республики тема запрета никаба не актуальна.
https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html
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россия, дмитрий песков
Религия, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о дискуссиях на тему запрета никабов

Песков: в Кремле не ведется дискуссий на тему запрета никабов

© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщина в никабе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Кремле не обсуждают запрет ношения никабов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК.
"Мы не участвуем в этой дискуссии", — сказал Песков.
На этой неделе муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев объявил о временном запрете ношения никабов. Он сослался на заключение отдела фетв при муфтияте, который не нашел оснований для всеобщего запрета, но отметил, что в некоторых случаях допускается локальный запрет на ношение никаба, поскольку "безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение". Позже аналогичное решение принял муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев.
Кроме того, координационный центр мусульман Северного Кавказа постановил считать ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, поскольку оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.
При этом муфтий Башкирии Айнур Биргалин заявил, что для республики тема запрета никаба не актуальна.
Женщины в никабах - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом
1 июля, 20:53
 
РелигияРоссияДмитрий Песков
 
 
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