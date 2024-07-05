https://ria.ru/20240705/melikov-1957776949.html

Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах

Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах - РИА Новости, 05.07.2024

Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах

Большое количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов в результате терактов в Дагестане объясняется прежде всего тем, что нападение было... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:56

2024-07-05T20:56

2024-07-05T20:56

происшествия

махачкала

дербент

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

россия

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954994201_0:28:1673:969_1920x0_80_0_0_39f3a15e21e3c72a18d7c941b4597f95.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Большое количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов в результате терактов в Дагестане объясняется прежде всего тем, что нападение было произведено подло и скрытно в мирный день, заявил глава республики Сергей Меликов. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека: жертвами террористов стали 17 полицейских и пять гражданских лиц. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. "Сейчас псевдо-эксперты, которые не держали в руках автомата, никогда не были допущены к коллективным или иным расчетам, говорят: а почему такое соотношение потерь? А почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка? Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское", – сказал Меликов в пятницу на пресс-конференции в Махачкале. А во-вторых, по словам главы Дагестана, правоохранители "образно говоря, встали в ряд", чтобы через этот ряд не пропустить боевиков. Как отметил Мелков, большинство погибших – это сотрудники нарядов ДПС и ППС. "Они первыми оказались на пути вооруженных подготовленных бандитов, которые, я больше чем уверен, заранее изучили места, порядок, характер несения службы. Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал", – рассказал руководитель республики.

https://ria.ru/20240705/dagestan-1957619683.html

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

махачкала

дербент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, дербент, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, республика дагестан