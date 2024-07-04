https://ria.ru/20240704/shos-1957329256.html
ШОС выступает за создание новой архитектуры безопасности в Евразии
ШОС выступает за создание новой архитектуры безопасности в Евразии - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС выступает за создание новой архитектуры безопасности в Евразии
Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества подчеркнули, что взаимодействие в рамках организации может стать основой для построения новой... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:12
2024-07-04T12:12
2024-07-04T12:15
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шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества подчеркнули, что взаимодействие в рамках организации может стать основой для построения новой архитектуры безопасности в Евразии, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане. "Государства-члены подчеркивают, что взаимодействие в рамках организации может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - говорится в тексте документа. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240701/shos-1956573037.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, евразия, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Евразия, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
ШОС выступает за создание новой архитектуры безопасности в Евразии
Лидеры ШОС выступили за создание новой архитектуры безопасности в Евразии