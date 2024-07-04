Иран готов к реализации программы научно-технического сотрудничества ШОС
Мохбер: Иран готов к реализации программы сотрудничества ШОС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Иран полностью готов к реализации программы научно-технического сотрудничества стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приоритетным направлениям, заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов ШОС в Казахстане.
"Исламская Республика Иран заявляет о своей полной готовности реализовать "Оперативную программу научно-технического сотрудничества между странами-членами организации (ШОС - ред.) по приоритетным направлениям", особенно в сфере новейших медицинских технологий, биотехнологий и искусственного интеллекта", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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