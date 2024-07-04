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Иран готов к реализации программы научно-технического сотрудничества ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
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11:50 04.07.2024 (обновлено: 11:59 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957320016.html
Иран готов к реализации программы научно-технического сотрудничества ШОС
Иран готов к реализации программы научно-технического сотрудничества ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Иран готов к реализации программы научно-технического сотрудничества ШОС
Иран полностью готов к реализации программы научно-технического сотрудничества стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приоритетным... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:50
2024-07-04T11:59
иран
казахстан
мохаммад мохбер
шос
саммит шос в астане – 2024
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Иран полностью готов к реализации программы научно-технического сотрудничества стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приоритетным направлениям, заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов ШОС в Казахстане. "Исламская Республика Иран заявляет о своей полной готовности реализовать "Оперативную программу научно-технического сотрудничества между странами-членами организации (ШОС - ред.) по приоритетным направлениям", особенно в сфере новейших медицинских технологий, биотехнологий и искусственного интеллекта", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
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иран, казахстан, мохаммад мохбер, шос, саммит шос в астане – 2024
Иран, Казахстан, Мохаммад Мохбер, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Иран готов к реализации программы научно-технического сотрудничества ШОС

Мохбер: Иран готов к реализации программы сотрудничества ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Иран полностью готов к реализации программы научно-технического сотрудничества стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по приоритетным направлениям, заявил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов ШОС в Казахстане.
"Исламская Республика Иран заявляет о своей полной готовности реализовать "Оперативную программу научно-технического сотрудничества между странами-членами организации (ШОС - ред.) по приоритетным направлениям", особенно в сфере новейших медицинских технологий, биотехнологий и искусственного интеллекта", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
 
ИранКазахстанМохаммад МохберШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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