Главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом
Главы ШОС подписали в Астане программу совместной борьбы с терроризмом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Главы государств-членов ШОС подписали решение об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, главы государств подписали меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, документ об утверждении антинаркотической стратегии на период до 2029 года и программу действий по ее выполнению.
Также был подписан план взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности, решение о директоре исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС и решение о докладе совета региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности такой структуры в 2023 году.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.