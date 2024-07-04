https://ria.ru/20240704/shos-1957292899.html

Главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом

Главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом - РИА Новости, 04.07.2024

Главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом

Главы государств-членов ШОС подписали решение об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы, РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:53

2024-07-04T10:53

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Главы государств-членов ШОС подписали решение об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, главы государств подписали меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, документ об утверждении антинаркотической стратегии на период до 2029 года и программу действий по ее выполнению.Также был подписан план взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности, решение о директоре исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС и решение о докладе совета региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности такой структуры в 2023 году.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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