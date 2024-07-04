Представитель Ирана поставил рядом с собой фотографию Раиси
И.о. главы исполнительной власти Ирана поставил рядом с собой фотографию Раиси
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане поставил рядом с собой фотографию погибшего президента страны Эбрахима Раиси, передает корреспондент РИА Новости.
После гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе страны, власти республики объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131 конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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