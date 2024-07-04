https://ria.ru/20240704/shos-1957280376.html

Представитель Ирана поставил рядом с собой фотографию Раиси

Представитель Ирана поставил рядом с собой фотографию Раиси - РИА Новости, 04.07.2024

Представитель Ирана поставил рядом с собой фотографию Раиси

Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:09

2024-07-04T10:09

2024-07-04T11:48

иран

белоруссия

мохаммад мохбер

шос

ибрахим раиси

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер на заседании глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане поставил рядом с собой фотографию погибшего президента страны Эбрахима Раиси, передает корреспондент РИА Новости. После гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе страны, власти республики объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131 конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер. Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения этого статуса. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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иран, белоруссия, мохаммад мохбер, шос, ибрахим раиси, саммит шос в астане – 2024