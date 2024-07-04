https://ria.ru/20240704/shos-1957260812.html

ШОС не планирует расширять членство после Белоруссии

ШОС не планирует расширять членство после Белоруссии - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС не планирует расширять членство после Белоруссии

Вопрос, кто станет следующим членом ШОС после Белоруссии, не стоит на повестке дня, расширение членства - это не цель, преследуемая организацией, заявил генсек... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:41

2024-07-04T08:41

2024-07-04T08:41

белоруссия

астана

казахстан

чжан мин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АЛМА-АТА, 4 июл – РИА Новости. Вопрос, кто станет следующим членом ШОС после Белоруссии, не стоит на повестке дня, расширение членства - это не цель, преследуемая организацией, заявил генсек ШОС Чжан Мин агентству "Казинформ"."На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности организации", - сказал Мин.Генсек напомнил, что процесс вступления Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена был запущен на Самаркандском саммите в 2022 году. Чжан Мин добавил, что этот процесс будет завершен на саммите в Астане и Белоруссия станет 10-м государством-членом организации. В среду лидер Белоруссии Лукашенко прибыл в столицу Казахстана Астану, где проходит саммит ШОС. Основным вопросом предстоящего саммита для Белоруссии станет завершение процедуры принятия страны в члены международной организации. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

https://ria.ru/20240703/shos-1957184995.html

https://radiosputnik.ru/20230227/briks-shos-1854581402.html

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

белоруссия

астана

казахстан

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белоруссия, астана, казахстан, чжан мин, шос, саммит шос в астане – 2024