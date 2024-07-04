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Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда - РИА Новости, 04.07.2024
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Шоубиз
 
23:20 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/mazaev--1957523252.html
Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда
Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда - РИА Новости, 04.07.2024
Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда
Госпитализированный перед концертом в Светлогорске певец Сергей Мазаев находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T23:20
2024-07-04T23:20
шоубиз
светлогорск
калининград
калининградская область
сергей мазаев
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Госпитализированный перед концертом в Светлогорске певец Сергей Мазаев находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда, сообщили РИА Новости в приемной покое больницы. "Сергей Мазаев находится у нас. Вся семья его в курсе. Про самочувствие сказать ничего не могу - он под контролем врачей", - сказала собеседница агентства. Как ранее подтвердил РИА Новости директор солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, певца экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. Группа "Моральный кодекс" должна была дать юбилейный концерт 4 июля в светолгорском "Янтарь Холле".
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светлогорск, калининград, калининградская область, сергей мазаев, происшествия
Шоубиз, Светлогорск, Калининград, Калининградская область, Сергей Мазаев, Происшествия
Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда

Госпитализированный Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Мазаев
Сергей Мазаев - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Мазаев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Госпитализированный перед концертом в Светлогорске певец Сергей Мазаев находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда, сообщили РИА Новости в приемной покое больницы.
"Сергей Мазаев находится у нас. Вся семья его в курсе. Про самочувствие сказать ничего не могу - он под контролем врачей", - сказала собеседница агентства.
Как ранее подтвердил РИА Новости директор солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, певца экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. Группа "Моральный кодекс" должна была дать юбилейный концерт 4 июля в светолгорском "Янтарь Холле".
 
ШоубизСветлогорскКалининградКалининградская областьСергей МазаевПроисшествия
 
 
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