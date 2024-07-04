https://ria.ru/20240704/mazaev--1957523252.html

Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда

Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда - РИА Новости, 04.07.2024

Мазаев находится под контролем врачей в БСМП Калининграда

Госпитализированный перед концертом в Светлогорске певец Сергей Мазаев находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T23:20

2024-07-04T23:20

2024-07-04T23:20

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калининградская область

сергей мазаев

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Госпитализированный перед концертом в Светлогорске певец Сергей Мазаев находится под контролем врачей в БСМП (больнице скорой помощи) города Калининграда, сообщили РИА Новости в приемной покое больницы. "Сергей Мазаев находится у нас. Вся семья его в курсе. Про самочувствие сказать ничего не могу - он под контролем врачей", - сказала собеседница агентства. Как ранее подтвердил РИА Новости директор солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, певца экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. Группа "Моральный кодекс" должна была дать юбилейный концерт 4 июля в светолгорском "Янтарь Холле".

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