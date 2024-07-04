https://ria.ru/20240704/lager-1957472388.html

В Калининграде закрыли детский лагерь, где ребенок заболел энтероколитом

В Калининграде закрыли детский лагерь, где ребенок заболел энтероколитом - РИА Новости, 04.07.2024

В Калининграде закрыли детский лагерь, где ребенок заболел энтероколитом

Частный детский лагерь в Калининграде, где ребенок заболел энтероколитом, закрыли, в работе самого учреждения нашли многочисленные нарушения санитарных... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:59

2024-07-04T17:59

2024-07-04T17:59

здоровье - общество

калининград

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Частный детский лагерь в Калининграде, где ребенок заболел энтероколитом, закрыли, в работе самого учреждения нашли многочисленные нарушения санитарных требований, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. "Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области незамедлительно начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации случая энтероколита у ребенка, посещавшего частный детский лагерь "Академия" на ул. Кутузова... В работе лагеря выявлены многочисленные нарушения санитарных требований, в том числе по организации питания детей с привлечением сторонней организации", - говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора установили, что лагерь функционирует в нарушение требований, без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. Лагерь не включён в региональный реестр учреждений отдыха и оздоровления. В адрес хозяйствующего субъекта выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, включая обследование сотрудников и проведение заключительной дезинфекции по месту осуществления деятельности, а также предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при организации деятельности по отдыху и оздоровлению детей. "С 04.07.2024 лагерь деятельность не осуществляет. Хозяйствующий субъект должен возвратить родителям деньги за неоказанную услугу. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - уточнили в пресс-службе. Энтероколит – это сочетанное поражение слизистой тонкой и толстой кишки. Энтероколит чаще всего имеет инфекционную природу и отличается острым течением. Наиболее часто в роли возбудителей выступают вирусы, несколько реже - бактериальные агенты. Ведущими клиническими признаками заболевания являются боли в животе и расстройство стула.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240701/norovirus-1956706151.html

калининград

калининградская область

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здоровье - общество, калининград, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)