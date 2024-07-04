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Главы ШОС создали спецгруппу по вопросам изменения климата - РИА Новости, 04.07.2024
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12:00 04.07.2024 (обновлено: 14:03 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/klimat-1957324985.html
Главы ШОС создали спецгруппу по вопросам изменения климата
Главы ШОС создали спецгруппу по вопросам изменения климата - РИА Новости, 04.07.2024
Главы ШОС создали спецгруппу по вопросам изменения климата
Главы государств-членов ШОС приняли решение создать Специальную рабочую группу государств-членов ШОС по вопросам изменения климата, следует из Астанинской... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:00
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Главы государств-членов ШОС приняли решение создать Специальную рабочую группу государств-членов ШОС по вопросам изменения климата, следует из Астанинской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. "Они приветствуют принятие разработанных совместных подходов по решению экологических проблем, Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма, Плана совместных действий по реализации программы "Зеленого пояса" ШОС на 2024–2026 годы и приняли решение создать Специальную рабочую группу государств-членов ШОС по вопросам изменения климата", - говорится в документе.Отмечается, что государства-члены организации также отметили важность укрепления сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, смягчения негативных последствий изменения климата и адаптации к нему, в том числе путем передачи технологий и мобилизации ресурсов для обеспечения потребностей развивающихся стран.Кроме того, участники Заседания Совета глав-государств-членов ШОС подчеркнули необходимость разработки совместных планов действий на региональном и субрегиональном уровнях в связи с негативным влиянием пылевых и песчаных бурь.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240704/kosmos-1957322264.html
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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024, астана, индия, иран
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана, Индия, Иран
Главы ШОС создали спецгруппу по вопросам изменения климата

Главы государств-членов ШОС создали спецгруппу по вопросам изменения климата

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Главы государств-членов ШОС приняли решение создать Специальную рабочую группу государств-членов ШОС по вопросам изменения климата, следует из Астанинской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Они приветствуют принятие разработанных совместных подходов по решению экологических проблем, Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма, Плана совместных действий по реализации программы "Зеленого пояса" ШОС на 2024–2026 годы и приняли решение создать Специальную рабочую группу государств-членов ШОС по вопросам изменения климата", - говорится в документе.
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Отмечается, что государства-члены организации также отметили важность укрепления сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, смягчения негативных последствий изменения климата и адаптации к нему, в том числе путем передачи технологий и мобилизации ресурсов для обеспечения потребностей развивающихся стран.
Кроме того, участники Заседания Совета глав-государств-членов ШОС подчеркнули необходимость разработки совместных планов действий на региональном и субрегиональном уровнях в связи с негативным влиянием пылевых и песчаных бурь.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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