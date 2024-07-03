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КЦМСК постановил считать ношение никаба вредным для общины в России - РИА Новости, 03.07.2024
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Религия
 
20:01 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/nikab-1957215442.html
КЦМСК постановил считать ношение никаба вредным для общины в России
КЦМСК постановил считать ношение никаба вредным для общины в России - РИА Новости, 03.07.2024
КЦМСК постановил считать ношение никаба вредным для общины в России
Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил считать в РФ ношение никаба – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:01
2024-07-03T20:01
религия
россия
северный кавказ
никаб
общество
ислам
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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил считать в РФ ношение никаба – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе - а также паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, поскольку оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Ранее заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов заявил, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов. По его словам, решение будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. "Если мы действительно искренне хотим развития ислама и довольства Всевышнего, то мы должны исходить из принципа: не навреди и себе, и исламу, и всему обществу. По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях", - говорится в заявлении КЦМСК. Как отметили в центре, большинство исламских ученых считают, что открытое лицо и руки не считаются частями тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми – "авратом". "Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба. Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом - недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе", - подчеркивается в документе. По мнению авторов заявления, никаб никогда не был традиционной формой одежды для Северного Кавказа. "Более того даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах", - заметили в КЦМСК. При этом в заявлении особо подчеркивается необходимость четко разделить понятия хиджаб и никаб. "Речи о запрете хиджаба (женской одежды в исламе, которая закрывает всё тело, кроме лица и кистей рук- ред.) не идет и не может идти. Напомним, что законодательство Российской Федерации не ограничивает ношение хиджаба, боле того разрешает фотографирование в хиджабе для получения паспорта", - заявили в центре.
https://ria.ru/20240702/nikab-1956886762.html
https://ria.ru/20240702/musulmane-1956869926.html
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россия, северный кавказ, никаб, общество, ислам
Религия, Россия, Северный Кавказ, никаб, Общество, Ислам
КЦМСК постановил считать ношение никаба вредным для общины в России

КЦМСК: ношение никаба в России угрожает раздором в межрелигиозных отношениях

© AP Photo / Amr NabilЖенщины в никабах
Женщины в никабах - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Женщины в никабах. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил считать в РФ ношение никаба – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе - а также паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, поскольку оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.
Ранее заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов заявил, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов. По его словам, решение будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Эксперт назвал решающий аргумент по запрету закрывающей лицо одежды
2 июля, 15:23
"Если мы действительно искренне хотим развития ислама и довольства Всевышнего, то мы должны исходить из принципа: не навреди и себе, и исламу, и всему обществу. По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях", - говорится в заявлении КЦМСК.
Как отметили в центре, большинство исламских ученых считают, что открытое лицо и руки не считаются частями тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми – "авратом".
"Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба. Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом - недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе", - подчеркивается в документе.
Никаб - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Закрывающая лицо одежда нетипична для мусульман из России, считает эксперт
2 июля, 14:40
По мнению авторов заявления, никаб никогда не был традиционной формой одежды для Северного Кавказа.
"Более того даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах", - заметили в КЦМСК.
При этом в заявлении особо подчеркивается необходимость четко разделить понятия хиджаб и никаб.
"Речи о запрете хиджаба (женской одежды в исламе, которая закрывает всё тело, кроме лица и кистей рук- ред.) не идет и не может идти. Напомним, что законодательство Российской Федерации не ограничивает ношение хиджаба, боле того разрешает фотографирование в хиджабе для получения паспорта", - заявили в центре.
Арабские женщины в хиджабах - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом
1 июля, 20:53
 
РелигияРоссияСеверный КавказникабОбществоИслам
 
 
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