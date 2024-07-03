https://ria.ru/20240703/nikab-1957215442.html

КЦМСК постановил считать ношение никаба вредным для общины в России

КЦМСК постановил считать ношение никаба вредным для общины в России - РИА Новости, 03.07.2024

КЦМСК постановил считать ношение никаба вредным для общины в России

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил считать в РФ ношение никаба – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:01

2024-07-03T20:01

2024-07-03T20:01

религия

россия

северный кавказ

никаб

общество

ислам

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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил считать в РФ ношение никаба – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе - а также паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, поскольку оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях. Ранее заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов заявил, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов. По его словам, решение будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. "Если мы действительно искренне хотим развития ислама и довольства Всевышнего, то мы должны исходить из принципа: не навреди и себе, и исламу, и всему обществу. По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях", - говорится в заявлении КЦМСК. Как отметили в центре, большинство исламских ученых считают, что открытое лицо и руки не считаются частями тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми – "авратом". "Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба. Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом - недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе", - подчеркивается в документе. По мнению авторов заявления, никаб никогда не был традиционной формой одежды для Северного Кавказа. "Более того даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах", - заметили в КЦМСК. При этом в заявлении особо подчеркивается необходимость четко разделить понятия хиджаб и никаб. "Речи о запрете хиджаба (женской одежды в исламе, которая закрывает всё тело, кроме лица и кистей рук- ред.) не идет и не может идти. Напомним, что законодательство Российской Федерации не ограничивает ношение хиджаба, боле того разрешает фотографирование в хиджабе для получения паспорта", - заявили в центре.

https://ria.ru/20240702/nikab-1956886762.html

https://ria.ru/20240702/musulmane-1956869926.html

https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html

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россия, северный кавказ, никаб, общество, ислам