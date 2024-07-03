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Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов - РИА Новости, 03.07.2024
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Религия
 
08:56 03.07.2024 (обновлено: 09:50 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/nikab-1957015837.html
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов - РИА Новости, 03.07.2024
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов
Муфтий Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов, сообщил его заместитель Абдулла Салимов в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:56
2024-07-03T09:50
религия
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Муфтий Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов, сообщил его заместитель Абдулла Салимов в Telegram-канале."Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", — сказал он.Первого июля муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев сообщил о намерении вынести фетву о запрете никаба. Однако отдел фетв при муфтияте, тщательно проанализировав шариатские тексты, не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета. При этом в муфтияте отметили, что в некоторых случаях допускается введение локального запрета на ношение никаба, поскольку "безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение".На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране. По его мнению, такую норму необходимо принять как можно скорее.Незадолго до этого глава Дагестана Сергей Меликов также высказался против ношения никаба из соображений безопасности. Он также отметил, что в целом эта одежда не свойственна кавказским народам.В конце прошлой недели стало известно о скандале в дагестанском городе Хасавюрт, связанном с ношением никаба. Как рассказал Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача, которая попросила пациентку снять головной убор во время медобследования. По словам главы Дагестана, этот человек на основе субъективных фактов угрожал женщине, выполнявшей свою работу.Меликов выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.
https://ria.ru/20240522/nikaby-1947565327.html
https://ria.ru/20240702/nikab-1956886762.html
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Заявление Муфтията Дагестана о запрете никаба
Заявление Муфтията Дагестана о запрете никаба
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республика дагестан, россия
Религия, Республика Дагестан, Россия
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

Заместитель муфтия Дагестана Салимов сообщил о временном запрете ношения никабов

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Муфтий Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов, сообщил его заместитель Абдулла Салимов в Telegram-канале.
"Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", — сказал он.
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Первого июля муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев сообщил о намерении вынести фетву о запрете никаба. Однако отдел фетв при муфтияте, тщательно проанализировав шариатские тексты, не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета. При этом в муфтияте отметили, что в некоторых случаях допускается введение локального запрета на ношение никаба, поскольку "безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение".
На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране. По его мнению, такую норму необходимо принять как можно скорее.
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Незадолго до этого глава Дагестана Сергей Меликов также высказался против ношения никаба из соображений безопасности. Он также отметил, что в целом эта одежда не свойственна кавказским народам.
В конце прошлой недели стало известно о скандале в дагестанском городе Хасавюрт, связанном с ношением никаба. Как рассказал Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача, которая попросила пациентку снять головной убор во время медобследования. По словам главы Дагестана, этот человек на основе субъективных фактов угрожал женщине, выполнявшей свою работу.
Меликов выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.
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