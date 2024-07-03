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Межгосударственные отношения России и Монголии

Межгосударственные отношения России и Монголии - РИА Новости, 03.07.2024

Межгосударственные отношения России и Монголии

Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в среду на полях саммита ШОС в Астане. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T02:38

2024-07-03T02:38

2024-07-03T02:38

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в среду на полях саммита ШОС в Астане. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Монголии. Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер, ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства. Первые правовые основы двустороннего сотрудничества между двумя странами были заложены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано Соглашение между правительством РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений между двумя странами. Формирование правовой основы отношений между Монголией и Россией продолжилось и в новых политических условиях – в 1993 году был подписан российско-монгольский Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Двусторонние отношения также опираются на Улан-Баторскую (2000) и Московскую (2006) декларации, а также на Декларацию о развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией от 25 августа 2009 года. В 2019 году был подписан Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией (вступил в силу 21 сентября 2020 года, заменил Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве (1993)). Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано более 150 договоров и соглашений. Регулярный характер носят контакты на высшем и высоком уровне. 28 августа 2017 года в рамках визита в Венгрию Владимир Путин встретился с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой, вступившим в должность в июле 2017 года. Встреча состоялась после церемонии открытия XXXI чемпионата мира по дзюдо в Будапеште. 7 сентября 2017 года Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга провели встречу "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Лидеры обсудили перспективы развития двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы. Очередная встреча Владимира Путина с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой прошла 9 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай). Лидеры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. В Циндао также состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Монголии Халтмагийн Баттулги. 12 сентября 2018 года Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга провели встречу "на полях" экономического форума во Владивостоке. 14 июня 2019 года по завершении саммита ШОС в Бишкеке (Киргизия) состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой. Огромное значение для развития двустороннего сотрудничества имел официальный визит в Монголию президента России Владимира Путина 3 сентября 2019 года, в ходе которого глава российского государства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию совместной победы на реке Халхин-Гол. В ходе визита президент встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и с премьер-министром Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. 3-6 декабря 2019 года состоялся первый с 2010 года визит премьер-министра Монголии Ухнагийн Хурэлсуха в Россию. Состоялись переговоры с главой правительства России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Ухнагийн Хурэлсух также был принят президентом России Владимиром Путиным. 10 июня 2021 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ухнагийн Хурэлсуху по случаю победы на выборах президента Монголии. 3 сентября 2021 года Ухнагийн Хурэлсух в онлайн-формате принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума. 16 декабря 2021 года президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух посетил Москву с рабочим визитом. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха. В рамках рабочего визита Ухнагийн Хурэлсух также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. 7 сентября 2022 года Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава правительства Монголии также принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. 17 октября 2023 года президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом в Пекине на полях международного форума "Один пояс, один путь". Поддерживаются контакты по линии правительств двух стран. 21-22 октября 2021 года межведомственная делегация под руководством вице-премьера РФ Алексея Оверчука посетила Монголию. В рамках визита состоялись переговоры с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, встреча с вице-премьером Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхана. Алексей Оверчук также был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, с которым обсудил перспективы развития торгово-экономического взаимодействия. 24 апреля 2023 года заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук провел рабочую встречу с вице-премьером – министром экономики и развития Монголии Чимэдийн Хурэлбатаром. 23 октября 2023 года заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко совершила рабочую поездку в Монголию. Состоялась встреча с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. 25 октября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ "на полях" саммита глав правительств государств – членов ШОС в Бишкеке (Киргизия). 25 декабря 2023 года состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с министром энергетики Монголии Баттогтохын Чойжилсурэном. Развиваются контакты по линии парламентов, советов безопасности, министерств, региональных властей и политических партий. 23-25 сентября 2023 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил с официальным визитом в Монголию. Состоялись встречи с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В ходе визита Вячеслав Володин был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Делегация российских парламентариев приняла участие в первом заседании Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого государственного Хурала Монголии, которое прошло под председательством Вячеслава Володина и Гомбожавын Занданшатара. Поддерживаются отношения по линии внешнеполитических ведомств двух стран. 21 сентября 2020 года состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Монголии (2020-2021) Нямцэрэнгийн Энхтайваном, находившимся в Москве с визитом. В июне 2021 года Москву с визитом посетила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Батмунхийн Батцэцэг также приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума, встретилась с представителями парламента, правительства и бизнес-структур. 5 июля 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению посетил Улан-Батор с рабочим визитом. Состоялись переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэгом. Сергей Лавров также был принят президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Поддерживается активное взаимодействие, по линии ООН, ОБСЕ, ШОС и на других глобальных и региональных площадках, проводятся плановые консультации на уровне заместителей министров и директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств. Важную роль играет механизм взаимодействия между Россией, Китаем и Монголией, запущенный в ходе первого саммита лидеров трех государств 11 сентября 2014 года в Душанбе. Реализация "Дорожной карты" развития сотрудничества между тремя странами и других совместных документов, принятых "на полях" саммита Шанхайской Организации Сотрудничества 9 июля 2015 года в Уфе, а также подписанной в Ташкенте в июне 2016 года Программы создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай призвана обеспечить условия для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей в трехстороннем формате. Очередная трехсторонняя встреча лидеров России, Монголии и Китая прошла 15 сентября 2022 года "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан). Во внешнеторговом обороте Монголии Россия на протяжении последних десятилетий занимает второе (после Китая) место. В 2017-2019 годах двусторонняя торговля демонстрировала уверенный рост. В 2020 году по объективным причинам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции, она снизилась на 19,6%. По данным ФТС России, в 2020 году объем российско-монгольского товарооборота составил 1,4 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,383 миллиарда долларов и импорт – 38,3 миллиона долларов. В 2021 году товарооборот России и Монголии составил 1,8 миллиарда долларов, увеличившись на 30,78% по сравнению с 2020 годом. Экспорт России в Монголию составил 1,8 миллиарда долларов что на 31,29% больше по сравнению с 2020 годом. Импорт России из Монголии в 2021 году составил 43,067 миллиона долларов, что 12,3% больше показателей 2020 года. По итогам 2022 года товарооборот увеличился на 41% и составил 180 миллиардов российских рублей, или 8 триллионов монгольских тугриков. В 2023 году товарооборот в национальных валютах увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др. Импорт представлен минеральными продуктами, текстилем и обувью, машинами, оборудованием и транспортными средствами и др. По итогам 2023 года отмечен рост товарных потоков по отдельным направлениям. Россия в 2,5 раза нарастила поставки кормов для животных, в 7 раз – злаков. Россия обеспечивает возрастающие потребности Монголии в топливе и ГСМ по льготным ценам. По итогам 2022 года на долю нашей страны пришлось более 80% всех поставок нефтепродуктов в Монголию. Важный механизм российско-монгольского взаимодействия – Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное заседание прошло в октябре 2023 года в Монголии. Существенный вклад в развитие монгольской экономики вносит совместное российско-монгольское предприятие АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). На ее долю приходится порядка 80% всего внутреннего грузооборота и до 100% экспортно-импортных перевозок. По итогам 2023 года по Улан-Баторской железной дороге (УБЖД) было перевезено 32,4 миллиона тонн груза. Перспективными проектами являются строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии, еще один проект связан с модернизацией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. В феврале 2023 года стало известно, что российская сторона согласовала межправсоглашение по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай находятся в завершающей стадии. Расширяется также сотрудничество в области промышленности. Обсуждаются возможности поставок продукции российского тяжелого машиностроения для монгольских предприятий горнодобывающей промышленности, а также кожевенного сырья из Монголии. Продвигается сотрудничество по такому инфраструктурному проекту, как Центральный железнодорожный коридор (Россия-Монголия-Китай) протяженностью 1,7 тысячи километров, он включает в себя в том числе модернизацию совместного предприятия – АО "Улан-Баторская железная дорога". Продолжается проработка вопроса о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, призванного не только нарастить объемы российско-монгольского товарооборота, но и способствовать расширению присутствия монгольских товаров на рынках стран ЕАЭС. Ожидается, что торговое соглашение будет подписано до конца 2024 года. В августе 2022 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госкорпорацией "Роскосмос" и министерством цифрового развития и связи Монголии в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Традиционный характер носит российско-монгольское сотрудничество в военной сфере. 18 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с официальным визитом Монголию. В ходе визита министр обороны России был удостоен высокой государственной награды Монголии – ордена Боевого Красного Знамени, который был вручен председателем Великого государственного хурала (парламента) Миеэгомбын Энхболдом. В рамках визита состоялась передача от Минобороны России монгольской стороне продукции военного назначения общей стоимостью более 13 миллионов долларов. 23 июня 2021 года "на полях" Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу с главой военного ведомства Монголии Гурсэдийн Сайханбаяром. Очередная рабочая встреча глав оборонных ведомств России и Монголии состоялась 15 августа 2023 года "на полях" XI Московской конференции по международной безопасности. Активно осуществляются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта. Ежегодно по линии Минобрнауки, а также других федеральных министерств и ведомств выделяется квота для обучения монгольских студентов, стажеров, аспирантов и докторантов в российских высших учебных заведениях за счет федерального бюджета. На 2023/24 учебный год было выделено 620 бюджетных мест. Большой популярностью пользуются монгольские филиалы российских высших учебных заведений. В стране действуют Русские центры. На постоянной основе проводятся Дни культуры России и Дни российско-монгольской дружбы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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