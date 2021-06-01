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Глава МИД Монголии: мы чувствуем себя в безопасности между Россией и КНР

Глава МИД Монголии: мы чувствуем себя в безопасности между Россией и КНР - РИА Новости, 01.06.2021

Глава МИД Монголии: мы чувствуем себя в безопасности между Россией и КНР

Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг рассказала в интервью корреспондентам РИА Новости Дмитрию Виноградову и Дарье Лабутиной о том, будет ли ее страна... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:00

2021-06-01T14:00

2021-06-01T14:07

батмунхийн батцэцэг

россия

монголия

интервью

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Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг рассказала в интервью корреспондентам РИА Новости Дмитрию Виноградову и Дарье Лабутиной о том, будет ли ее страна присоединяться к различным интеграционным структурам с участием России и почему, объяснила, зачем Улан-Батору на притоках реки Селенги ГЭС, которая по мнению российской стороны может угрожать экосистеме Байкала, каковы перспективы участия РФ в строительстве железных дорог в Монголии, и как монгольская сторона намерена привлекать российских туристов.– Какова основная цель вашего визита в Россию? С кем планируются встречи? Планируется ли подписание каких-либо соглашений?– Мой нынешний визит приурочен к 100-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Обе стороны приняли обширный план по празднованию этой знаменательной даты. На посту министра я совершаю свой первый зарубежный визит именно в РФ, это имеет большое символическое значение. С главой МИД РФ Сергеем Лавровым мы планируем обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений. Например, вопросы регионального и международного свойства. Отдельное внимание будет уделено согласованию контактов глав наших двух стран в будущем. Планируем обсудить график контактов на высшем и высоком уровне, взаимные визиты, а также реализацию того плана, который приурочен к столетию дипломатических отношений.Скоро состоятся выборы президента Монголии – 9 июня. Так что планируем обсудить контакты между лидерами двух стран. После выборов наш МИД будет разрабатывать внешнеполитическую повестку нового президента страны, где важное место будет уделено развитию отношений и сотрудничества с Россией.Кроме того, я приму участие в работе ПМЭФ, встречусь с представителями парламента, правительства и бизнес-структур. Будет подписан Меморандум о взаимопонимании между Управлением малых и средних предприятий Монголии и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России.Надеюсь, что итоги моего визита положительно повлияют на дальнейшее развитие российско-монгольских отношений.– Вы упомянули, что будете обсуждать с Лавровым визиты на высшем и высоком уровне. Когда их можно ожидать?– После выборов 9 июня состоится церемония инаугурации, которая совпадает со столетием Монгольской народной партии, Монгольской народной революции. Все празднования пройдут в июле, туда мы пригласили заместителя председателя совета безопасности Дмитрия Медведева. Россия является для нас важнейшим партнером, и мы ждем, что ваша страна будет представлена на этих мероприятиях на очень высоком уровне.Кого бы ни выбрал монгольский народ, мы вполне уверены, что новый президент будет поддерживать курс развития с РФ. Планируются контакты на высшем уровне в ходе некоторых международных мероприятий, например – на заседании совета глав стран-участников ШОС. Мы думаем, что уже в течение этого года состоятся контакты на уровне президентов.– Продолжая разговор о ШОС – Монголия является страной-наблюдателем. А возможно ли ее вступление в эту организацию?– Монголия давно является наблюдателем при ШОС. Мы участвуем во всех встречах на высшем уровне и на уровне глав правительств, на уровне всевозможных ведомств. С присоединением к ШОС Индии и Пакистана значение этой международной организации выросло. Мы считаем ее одним из важных выходов для сотрудничества в Центрально-азиатском регионе. Также участвуем в рамках ШОС в торгово-экономических проектах, которые существуют в рамках ее деятельности. У нас есть заинтересованность сотрудничать с организацией по торгово-экономическим вопросам, сельскому хозяйству, транспорту, инфраструктурным проектам, в образовательно-гуманитарном плане.Монголия рассматривает ШОС как один из каналов установления сотрудничества с Центральной Азией. Со стороны участников ШОС нам предлагают повысить уровень нашего участия, предлагают стать постоянным членом этой организации. Мы изучаем основополагающие документы ШОС и другие документы, регулирующие деятельность в рамках этой организации. За последние годы наши исследователи, ученые, люди, принимающие государственные решения, провели массовое публичное обсуждение этого вопроса и пришли к выводу, что сохранение нынешнего статуса в организации является оптимальным.– Монголия рассматривала также возможность вступления в ЕАЭС или создания зоны свободной торговли с ЕАЭС. В какой стадии эти переговоры сейчас? Можно ли ждать запуск зоны свободной торговли и когда? Возможно ли вступление Монголии в ЕАЭС и когда?– Отношения между нашими странами развиваются на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Но остается много неиспользованных возможностей. Нашим странам необходимо подтянуть торгово-экономическое сотрудничество. Здесь у нас есть некоторые проблемы. В доковидные времена общий объем торговли достигал двух миллиардов долларов, но 90% его составлял импорт из России в Монголию: нефтепродукты, товары широкого потребления, техника и технологии. А вот экспорт из Монголии в Россию составляет мизерное количество. Это очень сильный перекос. Такое состояние длится уже много лет. Играют роль высокие таможенные тарифы и большое количество нетарифных ограничений. Чтобы решить комплекс этих вопросов, считаем необходимым развивать сотрудничество именно с Евразийской экономической комиссией, чтобы в будущем подписать с ними соглашение о свободной торговле. Была создана совместная исследовательская группа между правительством Монголии и Евразийской экономической комиссией, чтобы изучить целесообразность принятия соглашения о свободной торговле. Надеемся, что до конца 2021 года эта группа придет к какой-то оценке, и мы сможем начать переговоры по разработке соглашения о свободной торговле до конца этого года. Надеюсь, что выводы будут положительные.– Можно ли ожидать, что уже в этом году соглашение будет подписано?– Нет, в этом году подписать соглашение мы не успеем. Сначала нужно исследовать, насколько целесообразно иметь такое соглашение. Для этого и создана исследовательская группа. По итогам их оценок мы и будем думать.– Если Монголия так переживает за низкий уровень своего импорта в Россию, то, может быть, ей стоит вступить в Таможенный союз? Тогда вы сможете поставлять свои товары без пошлин.– Мы не можем обсуждать вопросы торговых условий только с Россией, потому что она является участницей Таможенного союза. Именно поэтому мы проводим переговоры с ЕАЭС для того, чтобы увеличить объем нашего экспорта не только с Россией, но и с другими участниками этого союза. Пока Монголия не рассматривает участие в Таможенном союзе.– Еще одна интеграционная структура – ОДКБ. Возможно ли вступление в нее Монголии?– В концепции национальной безопасности нашей страны прописано, что наша страна не будет участвовать в каких-либо военно-политических организациях, если нет прямой угрозы нашей безопасности со стороны других стран. К счастью, нам никто не угрожает, у нас нет никаких прямых угроз. Поэтому у нас нет необходимости вступать в военно-политические организации, такие как ОДКБ. С другой стороны, мы очень тесно и хорошо сотрудничаем в военно-технической сфере именно с РФ. У нас очень глубокое и продуманное сотрудничество. В российских военных вузах готовятся военные специалисты. Осуществляется поставка российской военной техники в нашу страну. Представители Вооруженных сил Монголии участвуют в парадах ПобедыНаша страна находится между Россией и Китаем, такое положение несет в себе трудные моменты: нет выхода к морю, до третьих партнеров надо добираться транзитом через обширные территории России и Китая. Но есть и сильная сторона – мы чувствуем себя в безопасности.Монголия более заинтересована участвовать в торгово-экономических проектах, это больше отвечает нашим интересам.– Раз Монголия делает такую ставку на развитие экономики, то давайте обсудим экономические проблемы. В какой стадии сейчас находится проект строительства Монголией ГЭС на реке Селенга? Готова ли Монголия все-таки отказаться от него в обмен на поставки электроэнергии из России? В каких объемах нужны поставки?– Вы задали очень важный вопрос, я хотела бы подробнее остановиться на нем. Проекты строительства гидроэлектростанции на территории Монголии остановлены по требованию России. Я бы хотела остановится на моментах, которые являются позицией нашей страны по этому вопросу. Во-первых, надо понимать, что эту станцию не планировали строить на реке Селенга. Планировали строить на ее притоках – это реки Шурен и Эгийн-Гол. Протекая по монгольской территории, река Селенга составляет всего лишь 18% водосбора озера Байкал. То есть больше 80% водосбора Байкала находится на территории Российской Федерации. Река Эгийн-Гол, на которой планировали строить электростанцию, составляет всего лишь 5% водосбора озера Байкал. С другой стороны, строительство ГЭС не подразумевает, что река остановится. Она будет дальше течь, вода никуда не уйдет и не исчезнет. И говорить, что озеро Байкал обмелеет из-за этого, что будут построены эти электростанции – тоже очень спорный вопрос.Во-вторых, надо учитывать факт, что еще советские гидрологи, проводя свои исследования, рекомендовали именно Эгийн-Гол и Шурен, чтобы строить на них гидроэлектростанции. Мы опирались на эти заключения советских гидрологов. Поэтому нам была очень непонятна позиция Российской Федерации, когда мы начали этот проект.В-третьих, высказывались опасения, что строительство и эксплуатация гидроэлектростанции будут загрязнять озеро Байкал. Но это не секрет, что озеро загрязняется именно с территории Российской Федерации на водосборах. На самом озере до сих пор работает целлюлозно-бумажный комбинат. На территории водосбора озера находится очень много промышленных объектов. Вокруг озера построены многочисленные туристические места. Поэтому здесь очень много спорных моментов.В-четвертых, до начала разработки проекта ГЭС "Шурен" независимой французской компанией было произведено исследование оценки воздействия на уровень воды в Байкале и на биоразнообразие озера. Результаты этих исследований были вполне положительными. То есть воздействие на озеро было бы мизерным, практически сводилось к нулю. Но российская сторона не стала принимать это во внимание. Россия вынесла этот вопрос на обсуждение заседания комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, и в результате эти проекты были остановлены.Наши проекты были остановлены, и взамен российская сторона предложила нам покупать у них электроэнергию. Но у нас проводятся проекты по модернизации, увеличению мощностей существующих уже теплоэлектростанций. Планируется строительство новых электростанций. Увеличивается доля производства электроэнергии от возобновляемых источников энергии – солнечные панели, ветровые установки. Поэтому у нас в принципе вопросов с обеспечением электроэнергией нет.У нас вопрос встает не о дефиците электроэнергии, а о том, что нам необходимы регулирующие мощности, регулирующая электростанция. В ночное время, когда потребление электричества падает, электричество перетекает обратно в Российскую Федерацию за низкие тарифы, а потом недостатки мы импортируем из Российской Федерации уже по рыночным тарифам. Переток излишка в ночное время, импорт недостатка из России ложатся тяжким бременем на бюджет страны.– Это сейчас такая ситуация?– Такая ситуация сейчас. Поэтому вопрос не в том, что у нас не хватает электроэнергии, а то, что именно не хватает регулирующих мощностей. И мы предлагали российским энергетикам сотрудничество по этому вопросу, но пока ответа не услышали.– Если сейчас строительство ГЭС заморожено, то есть ли перспектива, что оно возобновится?– Мы очень много лет обсуждали строительство ГЭС с российской стороной. Надеюсь, мы найдем взаимоприемлемое решение.– РЖД планируют реализовать ряд проектов по модернизации и развитию железных дорог в Монголии и оценивают первоочередные инвестиции в них в 260 миллионов долларов. Россия, в частности, может выдать Монголии кредит объемом 100 миллиардов рублей, в том числе на модернизацию УБЖД. Началось ли уже выполнение этих проектов? Известно ли, что это будут за проекты?– У нас есть совместное предприятие – АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). Чтобы эта железная дорогая стала эффективной и современной, необходимы масштабные мероприятия по модернизации. Надо сделать солидные инвестиции. К тому же у предприятия есть большие долги по ранее взятым кредитам. Правительство Монголии направило РЖД, которое является российским акционером УБЖД, предложения по урегулированию долгов и инвестициям. Транспортные ведомства двух стран активно обсуждают предложения правительства Монголии и другие вопросы, касающиеся работы УБЖД.В нашей стране строятся новые линии железных дорог. Это весьма перспективные и многообещающие проекты. Прежде всего – железные дороги, соединяющие крупнейшее месторождение угля Таван-Толгой с китайской границей. Также планируется строительство объездной железной дороги в обход Улан-Батора. Ведь сейчас УБЖД проходит через город, что создает немало неудобств для жителей. Во всех этих проектах мы предлагаем участвовать компании РЖД.– Готовятся ли новые российские проекты в Монголии в сфере добычи угля?– Монголия – богатая углем страна. Наши общие запасы угля составляют 173,3 миллиарда тонн. У нас несколько больших месторождений, самое большое – Таван-Толгой. Горнодобывающая промышленность, особенно добыча угля, является одним из стратегических направлений развития экономики, поэтому мы придаем этому огромное значение. Надо сказать, у нас хорошая традиция сотрудничества с Россией в этой сфере. Еще с советских времен у нас работали специалисты на горнообогатительном комбинате "Эрдэнэт", наши специалисты готовились в СССР. Проводились многочисленные геологические экспедиции, открывались месторождения полезных ископаемых. Сегодня продолжается подготовка специалистов в этой области, но, к сожалению, размах сотрудничества значительно сократился. С российской стороной на данное время у нас нет совместных проектов в сфере добычи угля. Мы заинтересованы развивать с Россией сотрудничество в инвестиционной сфере, в том числе, и в угольную отрасль. Но пока здесь нет результатов.Тем не менее сотрудничество развивается по другим направлениям. Например, "Эрдэнэт" и российское АО "Росгео" подписали договор на выполнение прогнозно-геологических исследований. Также мы поддерживаем взаимодействие между АО "Росгео", Министерством горнорудной и тяжелой промышленности Монголии и Агентством полезных ископаемых и нефти Монголии по развитию минерально-сырьевой базы углеводородов нашей страны. Мы всегда открыты и рады новым совместным проектам с российской стороной, но их мало.– Монголия в последнее время активно внедряет цифровую валюту, электронную торговлю. Возможно ли сотрудничество с Россией в этой сфере? Готова ли Монголия обсуждать с Россией переход на системы банковских расчетов, альтернативных SWIFT?– Да, действительно в Монголии активно идет цифровизация торговли, государственных и банковских услуг. Центробанки наших двух стран некоторое время назад обсуждали вопрос перехода монгольских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России и сопряжения национальных систем платежных карт. Но выяснилось, что объемы банковских переводов между нашими странами малы из-за того, что нет больших объемов торговли. Ведь банковские услуги и торговля тесно связаны друг с другом. Поэтому первоочередной задачей является увеличение торговли, а все, что этому помогает и сопутствует, будет развиваться вместе с ней.Мы хотим развивать электронную торговлю с Россией. Пока у нас не налажена логистика товаров, заказанных в интернет-магазинах Монголии и России. Сейчас интернет-торговля – это огромный сегмент, который не стоит игнорировать. Министерством иностранных дел Монголии проводятся мероприятия по развитию электронной торговли, поддерживаются тоновые платформы. Поэтому нам нужно уделить особое внимание поддержке предпринимателей двух стран для того, чтобы у них был доступ к торговым платформам другой стороны.– Монголия – один из основных импортеров российского мороженого. Планируется ли увеличивать поставки? Не рассматривается ли возможность создания совместных предприятий, создания производства на территории Монголии? Вы сами любите российское мороженое?– Кто же не любит мороженое? Это любимое лакомство всех детей и солидной части взрослого населения. Насколько мне известно, США стали лидером среди покупателей российского мороженого. На втором месте находится Китай, куда за январь-март этого года было поставлено мороженого на 2,6 миллиона долларов. По сравнению с этими крупными державами для экспорта в Монголию российского мороженого не так уж велика. В новостях мы видим, как президент Путин угощает своих коллег из других стран российским мороженым. Это своего рода новый вид дипломатии – "мороженая дипломатия".В последние годы у нас интенсивно развивается отечественное производство различных видов мороженого. Наши производители мороженого с каждым годом увеличивают объемы производства. Идет большая конкуренция между производителями. Но ведущим производителем в этой отрасли остается компания "Айс марк", которой принадлежит 72% внутреннего рынка Монголии. На сегодняшний день компания выпускает более 40 видов мороженого. Их дальнейшей целью является поставка своего бренд-мороженого на мировой рынок.Также на нашем рынке представлен и широкий выбор российского мороженого. Оно пользуется большим спросом и уважением среди населения. Можно сказать, что на рынке мороженого в нашей стране существует здоровая конкуренция, что хорошо с точки зрения улучшения качества и доступности товаров.Мы с детства любили есть мороженое в вафельных стаканчиках, которые были к сожалению большим дефицитом в свое время. Но хочу отметить, что эти "стаканчики" производились по рецепту советских технологов. И этот незабываемый вкус детства до сих пор невозможно забыть.– Несмотря на все возможности, туризм из России в Монголию пока остается больше индивидуальным, штучным. Что Монголия намерена сделать, чтобы привлечь массового российского туриста?– Правительство Монголии считает, что одним из основных направлений экономики должен быть туризм. Туризм является одним из ключевых рычагов развития Монголии. Наше правительство поставило перед собой амбициозную цель – довести число туристов до одного миллиона за год. Например, в 2019 году Монголия приняла около 577 тысяч туристов. Министерство окружающей среды и туризма Монголии в рамках проекта Стабильного туризма занимается созданием туристических центров в двух значимых местах Монголии: на озере Хубсугул и месте рождения Чингисхана – Хэнтийском аймаке.Из-за пандемии туристическая отрасль приостановила свою деятельность. Надеюсь, что в скором будущем все станет на свои места. Поэтому для нас сейчас крайне важно делать подготовку для принятия иностранных туристов. До начала пандемии наши туристические фирмы предлагали турпродукт "Улан-Батор – Улан Удэ – озеро Байкал", который имел большой успех. Нужно также отметить, что туристы наших двух стран с помощью социальных платформ делятся крайне нужной информацией для туристического отдыха не только в Монголии, но и в России.Министры по делам туризма Монголии, России и Китая полностью поддержали совместный проект создания и развития кластера туристического пояса в Гобийском направлении Монголии, в Алтайском крае России и во Внутренней Монголии Китая. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем привлечь массового российского и китайского туриста. Для этого наши страны на уровне правительств должны содействовать развитию туристической отрасли, проявлять поддержку турагентствам и частным лицам.– Монголия одобрила российскую вакцину "Спутник V". Возможны ли в этой связи ее поставки? Если да, то в каком объеме? Прививались ли лично вы от коронавируса? Российской вакциной? Как ее расцениваете?– Министерство здравоохранения Монголии тесно сотрудничает с российским фондом прямых инвестиций. В результате этого сотрудничества было поставлено 60 тысяч доз вакцин "Спутник V". Это было хорошей поддержкой для того, чтобы успешно организовать вакцинацию населения. Между прочим, у нас уже практически все взрослое население страны получило первую дозу вакцины. Мы рассчитываем, что уже в течение июня закончим всеобщее вакцинацию, и с 1 июня начнем поэтапно открывать границы.В деле вакцинации неоценимую помощь оказало правительство КНР. Я провакцинировалась китайской вакциной, потому что она была доставлена раньше российской. А "Спутник V" позднее был использован для иммунизации населения старше 55 лет.В настоящее время в Монголии регистрируется "Спутник Лайт", и мы ждем, когда в России или в какой-нибудь другой стране разработают детскую вакцину. Ведь у нас треть населения составляют дети. Это очень важный вопрос для правительства Монголии, чтобы к сентябрю обеспечить нормальные школьные занятия в классах.

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https://ria.ru/20210205/eaes-1595800686.html

https://ria.ru/20191203/1561852966.html

https://realty.ria.ru/20201112/mongoliya-1584221071.html

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батмунхийн батцэцэг, россия, монголия, интервью