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"Газпром" рассказал о работе по строительству газопровода в Китай - РИА Новости, 12.05.2023
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11:34 12.05.2023 (обновлено: 14:43 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/gazoprovod-1871242505.html
"Газпром" рассказал о работе по строительству газопровода в Китай
"Газпром" рассказал о работе по строительству газопровода в Китай - РИА Новости, 12.05.2023
"Газпром" рассказал о работе по строительству газопровода в Китай
Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай находятся в завершающей стадии, сообщил "Газпром". РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:34
2023-05-12T14:43
экономика
китай
монголия
газпром
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай находятся в завершающей стадии, сообщил "Газпром". "Проектно-изыскательские работы по проекту строительства газопровода "Союз Восток" выполняются в полном соответствии с утвержденными планами и находятся в завершающей стадии", - сообщила компания в официальном телеграм-канале. Ход работ был рассмотрен на заседании совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" по реализации меморандума о проекте трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. Мероприятие прошло в Улан-Баторе под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана."Союз Восток" - проект строительства трансмонгольского газопровода в Китай. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта утверждено, завершение проектирования ожидается в 2023 году. Он станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2" и позволит поставлять до 50 миллиардов кубометров российского газа в год в Китай – на самый динамично растущий в мире газовый рынок. Ожидается также, что строительство газопровода может начаться в 2024 году.
https://ria.ru/20230321/gazprom-1859413790.html
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экономика, китай, монголия, газпром, россия
Экономика, Китай, Монголия, Газпром, Россия
"Газпром" рассказал о работе по строительству газопровода в Китай

"Газпром": проектно-изыскательные работы по газопроводу из России в Китай почти завершены

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Проектно-изыскательские работы по строительству газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай находятся в завершающей стадии, сообщил "Газпром".
"Проектно-изыскательские работы по проекту строительства газопровода "Союз Восток" выполняются в полном соответствии с утвержденными планами и находятся в завершающей стадии", - сообщила компания в официальном телеграм-канале.
Ход работ был рассмотрен на заседании совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" по реализации меморандума о проекте трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. Мероприятие прошло в Улан-Баторе под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана.
"Союз Восток" - проект строительства трансмонгольского газопровода в Китай. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта утверждено, завершение проектирования ожидается в 2023 году. Он станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2" и позволит поставлять до 50 миллиардов кубометров российского газа в год в Китай – на самый динамично растущий в мире газовый рынок. Ожидается также, что строительство газопровода может начаться в 2024 году.
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21 марта, 12:01
 
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