Новый президент Монголии вступил в должность

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Халтмаагийн Баттулга в понедельник официально вступил в должность президента Монголии, передает агентство Монцамэ.
В своей речи новый президент пообещал, в частности, уделить внимание вопросам развития внешних связей и расширению дружеских отношений с Китаем и Россией во всех направлениях.
Баттулга, кандидат, находящейся в парламенте в меньшинстве Демократической партии, 7 июля одержал победу во втором туре президентских выборов в Монголии. По предварительным подсчетам, Баттулга набрал 50,6% голосов, явка составила 60,9%.