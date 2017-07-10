Новый президент Монголии вступил в должность

Халтмаагийн Баттулга во время церемонии инаугурации в Улан-Баторе, Монголия. 10 июля 2017

Халтмаагийн Баттулга во время церемонии инаугурации в Улан-Баторе, Монголия. 10 июля 2017

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Халтмаагийн Баттулга в понедельник официально вступил в должность президента Монголии, передает агентство Монцамэ.

Торжественная церемония инаугурации прошла в Государственной резиденции в присутствии депутатов, главы Конституционного суда, других кандидатов, участвовавших в президентских выборах 2017 года, и иностранных дипломатов.

В своей речи новый президент пообещал, в частности, уделить внимание вопросам развития внешних связей и расширению дружеских отношений с Китаем и Россией во всех направлениях.

Баттулга, кандидат, находящейся в парламенте в меньшинстве Демократической партии, 7 июля одержал победу во втором туре президентских выборов в Монголии. По предварительным подсчетам, Баттулга набрал 50,6% голосов, явка составила 60,9%.