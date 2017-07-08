На выборах президента Монголии победил оппозиционный кандидат Баттулга

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Кандидат находящейся в парламенте в меньшинстве Демократической партии Халтмаагийн Баттулга одержал победу во втором туре президентских выборов в Монголии, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные избирательной комиссии.

По предварительным подсчетам, Баттулга набрал 50,6% голосов, явка составила 60,9%.

Отмечается, что сотрудники избирательной комиссии по-прежнему ожидают окончательного подсчета голосов.

Голосование во втором туре началось на два дня раньше запланированного срока. В первом туре никто из трех кандидатов на пост президента Монголии не набрал более 50% голосов, необходимых для победы на выборах.

Баттулга набрал в первом туре 38% голосов, опередив действующего спикера парламента и лидера контролирующей парламент Монгольской народной партии Миеэгомбына Энхболда.

Президентские выборы проходят в Монголии в седьмой раз. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж, представляющий Демократическую партию, пробыл на посту два срока и не имеет права баллотироваться в третий раз.